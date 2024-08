"Tenemos definido cómo salir del cepo", afirmó este sábado. En un economía bimonetaria como la nuestra, con un deuda externa tan gravitante, el acceso a los dólares es una problemática que inquieta a muchos sectores. Al presidente parece no preocuparle. "No los necesitamos porque tenemos superávit fiscal y tenemos cubiertas las necesidades financieras de la Argentina para la mitad del año que viene. No tenemos problemas", aseguró.

Por lo tanto, bajo esta receta, incluso se podría crecer con cepo incluido, repitió el presidente en más de de una oportunidad en las últimas semanas. Sin embargo, está en el norte de su gobierno quitarlo y este sábado, en una entrevista radial, anticipó cómo planea hacerlo.