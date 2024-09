Cuáles son las empresas privadas interesadas en Aerolíneas Argentinas

“La cuestión acá es que las empresas quieran ingresar a Aerolíneas. Nosotros trabajamos en mejorar los números para que sea más fácil privatizarla”, dijo una fuente del gobierno al tanto de las charlas con las compañías.

El presidente de la empresa estatal, Lombardo señaló recientemente en una entrevista a Radio La Red que varias “compañías internacionales” manifestaron su interés en la adquisición, y agregó que ha mantenido comunicaciones con grupos comerciales de aeronavegación que desean conocer el estado del proceso de privatización.

“Hay compañías internacionales que están interesadas en la compañía y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron. Están interesados en saber cómo sigue la privatización”, dijo Lombardo.

Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Azul Líneas Aéreas (Brasil), el empresario Germán Efromovich (Bolivia) son algunos de los que en las últimas horas consultaron por la aerolínea de bandera, según reportaron medios regionales y confirmaron fuentes del gobierno argentino. Además, habría un grupo local de turismo que podría asociarse a una empresa europea en caso de ir a por la empresa estatal.

“En relación a declaraciones divulgadas por distintos medios en diferentes países sobre el interés en la compra de Aerolíneas Argentinas, el grupo LATAM informa que no forma parte de estas conversaciones”, informó hoy la firma chilena.

Adorni no especificó en su conferencia de prensa cómo se haría esta operación. Por lo pronto, una privatización de Aerolíneas Argentinas requiere una ley del Congreso. En el proyecto original de la Ley Bases, la firma estaba incluida como pasibles de ser privatizadas, pero finalmente terminó afuera de la nómina por pedido de la oposición. El PRO presentó hace once días un proyecto de ley en Diputados para la venta de las acciones de la empresa estatal.

El anuncio del gobierno coincide con una jornada de paro de personal de tierra de ATE que por el momento no afecta a los vuelos. Para esta tarde está prevista una asamblea del gremio de pilotos, liderado por Pablo Biró, sindicalista ligado a la Cámpora y enfrentado con el gobierno nacional.

Adorni asimiló las protestas aeronáuticas a los piquetes. Dijo que Milei llegó al poder con la idea de terminar con los cortes de calle que impiden la libre circulación y lo logró pese a que nadie lo creía posible. “Ahora vamos a sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de la casta aeronáutica, vamos a ir a fondo”, insistió.

La ofensiva contra los gremios se suma a la denuncia realizada ayer por el Ministerio de Seguridad contra Biró por los delitos de extorsión y amenaza. “Biró, quien festejó el cierre del aeropuerto de El Palomar, va a tener que tomar una precaución antes de hacer otro paro porque podría considerarse este como huelga salvaje”, advirtió Adorni.

Aerolíneas informó recientemente que 1.500 trabajadores abandonaron la empresa tras los dos programas de retiros voluntarios y acuerdos prejubilatorios concretados desde el inicio de la gestión Milei. A su vez, precisó que durante el primer semestre se redujo el déficit operativo de la compañía en un 70 por ciento.

En una carta enviada a los empleados, Lombardo indicó que la empresa cerrará el año con una nómina de 10.400 trabajadores, lo que representa una reducción del 13% respecto a diciembre de 2023.

“Pero este no es el único hito que logramos en este tiempo. Durante este primer semestre redujimos en más de un 70% el déficit operativo, de USD 272 a USD 79 millones. Solamente durante julio generamos una ganancia genuina de más de 20 millones de dólares. La última temporada de invierno en la que el resultado operativo fue positivo fue la de 2017″, señaló.