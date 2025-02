Cristina Kirchner a Milei tras la denuncia: "Necesitás un psiquiatra"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1886842021052301819&partner=&hide_thread=false Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 4, 2025

Por lo que “mi casa está en Río Gallegos y en El Calafate”, argumentó Cristina Kirchner. Y justificó: “Como es de público y notorio, a partir de 1995 empecé a desempeñar cargos electivos nacionales hasta diciembre del 2023 y por lo tanto, como es obvio, estuve gran parte del tiempo en Capital Federal. Lo mismo ahora que, no se si te enteraste, soy Presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional y su sede está en Capital Federal”.

“¿Vos me denunciás y me perseguís penalmente porque decís que cobré indebidamente un plus por zona? Que te cuente el burro de ANSES lo que hice con la sentencia que no sólo reconoció mi derecho a las pensiones como ex Presidenta y como viuda de un ex Presidente, sino también el retroactivo más sus intereses por todo lo que no había percibido durante los años de la gestión macrista que me las había quitado y, ADEMÁS, ME EXIMIÓ DE PAGAR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS ordenando la devolución de las sumas descontadas por ese concepto con más sus intereses”, continuó CFK.

"Lo dicho. Sos un cachivache… No sólo negás lo que decís, sino que borrás con el codo lo que escribís con la mano… y, al final, sos igual de casta que Macri persiguiendo judicialmente a tus adversarios políticos".

"En serio… Deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo… ¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el Presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas".

La nueva denuncia contra la ex vicepresidenta de Alberto Fernández es por presunta “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica” y recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por Julián Ercolini.

Según ANSES, Fernández de Kirchner “insertó en instrumentos públicos declaraciones falsas” con el fin de “percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente), siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de Senadora por la Provincia de Buenos Aires ante el Senado de la Nación (10/12/2017 – 10/12/2019) y Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023), todo ello cometido en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social”, detalla la denuncia presentada ante la Justicia.

La dimensión de ese “perjuicio patrimonial a la ANSES”, aclara el texto, “quedará determinado con exactitud a partir de las tareas investigativas que llevará adelante su señoría y que, finalmente, surjan de las pericias a realizarse en la etapa procesal oportuna”.

Internamente, el titular del organismo previsional, Mariano de los Heros, ya había ordenado una auditoría para “adoptar criterios estrictos y objetivos que puedan atestiguar que el beneficiario de una prestación que expresamente solicite el suplemento por zona austral cumple con una verdadera y auténtica residencia en el lugar denunciado, con independencia del domicilio legal que surja del Documento Nacional de Identidad”.