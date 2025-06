Con críticas a Milei, Kicillof lanzó su espacio político

Pese a que se había anunciado que iba a hablar a las 14, el gobernador bonaerense subió al escenario a las 15.09, con una estética bien de campaña: lo esperaban allí arriba más de 40 intendentes que firmaron el documento lanzamiento del MDF además de sindicalistas y dirigentes sociales. Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof comenzó su discurso después de saludar a varios de los presentes y a los miles de militantes que lo aplaudían bajo el escenario.

“En una línea de largada, hoy estamos en un momento fundacional, compañeros y compañeras, hoy nos ponemos en movimiento”, comenzó su discurso Kicillof.

Apenas un puñado de minutos tardó el gobernador en arremeter contra el Gobierno nacional y su política económica. Allí fue cuando aseguró que “la baja de la inflación tiene dos explicaciones: dólar planchado y salarios destrozados”.

“Esto no es un modelo novedoso, nuevo y original. El que se está llevando adelante no es ni liberal libertario, ni anarcocapitalista, ni austríaco, y hay que decirlo con todas las letras para que se entienda: el modelo de Milei es la continuidad de Martínez de Hoz, es la continuidad de Domingo Felipe Cavallo, es la continuidad de la política de (Mauricio) Macri, y es además un modelo que consiste en unos pocos instrumentos. Planchar el dólar, reprimir los salarios, los ingresos, las jubilaciones, destruir la inversión pública, aplicar tarifazos, abrir la economía y desregular los mercados“, apuntó.

Kicillof también habló de “desastre y crisis” en varios sectores de la economía, y, en un claro mensaje en clave electoral, afirmó que desde su espacio estarán “al lado de los trabajadores que luchan”.

“Vamos a acompañarlos, cuidando cada fuente de trabajo...Milei le declaró la guerra a la industria nacional. Milei le declaró la guerra al chacarero y al pequeño productor. Milei le declaró la guerra al trabajo nacional, al comerciante, al profesional, a la PyME. Milei le declaró la guerra al pueblo que labura”, aseguró.

Tras asegurar que ya se perdieron más de 150 mil puestos de trabajo, el ex ministro de Economía durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner cuestionó la cercanía entre Milei y la gestión de Donald Trump: “Estaría bueno que en lugar de andar lamiéndole la bota, escuchara lo que hace cuando defiende el trabajo. No estoy felicitando a Trump, estoy diciendo que lo de que Estados Unidos sea grande de nuevo y primero Estados Unidos es para los gringos, no para Milei. Nosotros tenemos que hacer grande a la Argentina con su industria, con su ciencia, con su cultura”.

Enseguida, apuntó contra la motosierra, el emblema del gobierno de Javier Milei. “En una de las más gigantescas estafas electorales, no era para la casta. Cuando uno observa el gasto público en los números, el 81% del recorte fue para los jubilados, para la obra pública, en las tarifas, en las universidades, en la cultura y para las provincias. La motosierra era para el pueblo, para la gente, no para la casta. La casta festeja, la casta brinda, la casta lo aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre”, advirtió.

Kicillof aseguró que “lo único que anda en este modelo es la especulación financiera” y consideró que “ahí va lo que le falta al jubilado, al laburante”. En ese sentido, remarcó que “no es un problema de ajuste para todos, es mentira que no hay plata: para la timba financiera siempre hay plata. No es ajuste, es transferencia: le sacan al pueblo para darles a las corporaciones. Es dependencia y es saqueo”.

El gobernador calificó al gobierno de Milei como “un modelo centralista, unitario y antifederal” y aclaró que PBA “siempre estuvo de acuerdo con aportar y distribuir solidariamente” pero aclaró que “si después no hay obras, se llama robo”, por lo que concluyó que “Milei tiene que devolverle a nuestra provincia los fondos que nos sacó para los docentes, la seguridad y la salud”.

“No hay orden en una economía en la que no se llega a fin de mes y hay temor a perder el empleo. No hay equilibrio si los jubilados no pueden comprarse los remedios y si se reprime al que piensa distinto. Eso es explotación, saqueo y robo al que labura”, insistió.

Desde el escenario, vestido con una camisa blanca y una chaqueta negra, Kicillof analizó la realidad argentina y consideró que “estamos en un momento en el que vivimos bombardeados por el odio y la crueldad” pero trató de diferenciarse. Por eso avisó: “Sepan que este es un pueblo solidario: no nos van a ganar con el discurso de la indiferencia y el egoísmo. Nunca nos van a escuchar respondiendo de la misma manera, desde acá explicamos qué país y provincia queremos con paciencia, con amor, porque sabemos que para vencer hay que buscar a todos”.

A pesar de las diferencias públicas que lo separan de La Cámpora y de su “descubridora” en la política, Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador advirtió que “sin una prueba quieren condenar a Cristina” y remarcó que “el peronismo sufrió persecución muchas veces, sabemos que es para disciplinar a los que luchan y representan”. Por eso reclamó: “Basta de persecución y partido judicial”.

Kicillof aseguró que en las próximas elecciones legislativas (en septiembre las provinciales y en octubre las nacionales) “lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz, que la motosierra no entre a la provincia de Buenos Aires”. Por eso hoy también, desde nuestro movimiento, convocamos a todos los sectores a formar un gran Frente Bonaerense, un frente por la salud, por la educación, por la seguridad, por la producción, por el trabajo.

“Lo que necesitábamos era un movimiento con los brazos abiertos”, avisó y por eso agregó: “Nace hoy el Movimiento Derecho al Futuro”.

Con referencias indirectas a otros sectores del peronismo, incluso algunos que no lo consideran a él peronista, como Principios y Valores, el espacio de Guillermo Moreno, Kicillof evocó a Juan Domingo Perón: “Como decía el general: el movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario”. Y explicó que el MDF “es una forma de contribuir, de organizarnos, de volver a escuchar, a conectar con las necesidades de nuestra gente. Es un movimiento que respeta la diversidad y la identidad de cada sector”.

En ese sentido, Kicillof pidió “entender algo fundamental”, que “el único adversario que tenemos es Milei. Y está fuera, no está dentro”. En otro mensaje para la interna del peronismo, sugirió que “lo que tenemos que hacer es hablarle a nuestro pueblo y hablarle a la gente, no estar hablando entre los dirigentes, no podemos perder el tiempo, no podemos distraernos”.

Como estrategia electoral, planteó “una misión”, que para el gobernador es “ir a buscar a los decepcionados, ir a buscar a los desmoralizados y pensar cada día una sola cosa. ¿Qué puedo hacer para explicar, para convencer y para sumar? Tenemos una tarea y empieza hoy a buscar a todos, a traer a todos, a sumar a todos".

El gobernador planteó que si los candidatos de Milei ganan “como lo hizo Macri allá en el 18, lo que van a hacer es envalentonarse, es acelerar”.

En ese sentido, Kicillof explicó que no se trata de “defenderme a mí”, sino de “defender las obras que seguimos haciendo, se trata de defender la escuela pública, se trata de defender la salud pública, se trata de defender la inversión en seguridad, se trata de defender la industria bonaerense y los puestos de trabajo”.

Por eso, casi 50 minutos después de haber comenzado su discurso, el gobernador bonaerense cerró con una frase motivacional: “Los convoco a caminar juntos, los convoco a caminar al lado de nuestro pueblo, los convoco a imaginar un futuro diferente, a construir una alternativa política, a hacer la realidad y la tarea es colectiva. Y por esa tarea me vengo a comprometer hoy ante ustedes, más que nunca sigamos en movimiento y sigamos derecho al futuro”.