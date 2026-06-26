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Postergaron la revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather

El esperado combate en Las Vegas quedó en pausa por conflictos judiciales, cuestiones organizativas y trabas económicas alrededor de Mayweather.

La pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, que prometía revivir una de las rivalidades más icónicas del boxeo, tendrá que esperar. Anunciada con bombos y platillas como “la revancha del siglo”, fue aplazada y ya no se disputará el 19 de septiembre en la Esfera de Las Vegas, como estaba previsto.

Desde Manila, el equipo del filipino confirmó la suspensión del evento y aclaró que el combate no podrá concretarse antes de comienzos de 2027. Por ahora, no existe una fecha oficial para la reprogramación. En el comunicado difundido por su entorno, señalaron como motivos del retraso “una mezcla de las investigaciones federales, problemas de agenda y estancamiento financiero que rodean al campo de Mayweather”.

Según informó AFP, la promotora CSI presentó recientemente una demanda para recuperar 4,6 millones de dólares que asegura haber abonado por derechos exclusivos vinculados a la promoción de la contienda, además de otra exhibición relacionada con Mike Tyson.

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El panorama judicial del invicto boxeador estadounidense también suma tensión. En los últimos días trascendió que enfrenta cargos graves por la presunta emisión de un cheque sin fondos para comprar un reloj en una tienda de artículos de lujo.

Por esta demanda presentada por CSI Sports Events en un tribunal federal de Nueva York, el norteamericano tampoco podrá subirse al ring para una exhibición pautada para este 27 de junio en Atenas, donde debía enfrentar al kickboxer Mike Zambidis en la velada Battle of the Legends.

La historia entre Pacquiao y Mayweather se remonta a 2015, cuando chocaron por el título unificado wélter en Las Vegas. Aquella noche, el estadounidense se impuso por decisión unánime en una pelea que rompió récords de ingresos en pago por visión.

En cuanto a sus trayectorias, el ex campeón mantiene un impecable récord de 50 victorias sin derrotas, mientras que el filipino regresó al ring en 2025 tras su retiro de 2021 y viene de empatar frente a Mario Barrios en su vuelta al máximo nivel. Su palmarés es de 62 victorias, 3 empates y 8 derrotas.

FUENTE: TyC Sports

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