Postergaron la revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather

El panorama judicial del invicto boxeador estadounidense también suma tensión. En los últimos días trascendió que enfrenta cargos graves por la presunta emisión de un cheque sin fondos para comprar un reloj en una tienda de artículos de lujo.

Por esta demanda presentada por CSI Sports Events en un tribunal federal de Nueva York, el norteamericano tampoco podrá subirse al ring para una exhibición pautada para este 27 de junio en Atenas, donde debía enfrentar al kickboxer Mike Zambidis en la velada Battle of the Legends.

La historia entre Pacquiao y Mayweather se remonta a 2015, cuando chocaron por el título unificado wélter en Las Vegas. Aquella noche, el estadounidense se impuso por decisión unánime en una pelea que rompió récords de ingresos en pago por visión.

En cuanto a sus trayectorias, el ex campeón mantiene un impecable récord de 50 victorias sin derrotas, mientras que el filipino regresó al ring en 2025 tras su retiro de 2021 y viene de empatar frente a Mario Barrios en su vuelta al máximo nivel. Su palmarés es de 62 victorias, 3 empates y 8 derrotas.