Comenzó el juicio por la desaparición de Loan Peña

Por su parte, el defensor indicó que tomó el caso horas antes del inicio de la audiencia y solicitó un plazo de 72 horas para estudiar el expediente. El pedido fue rechazado por el tribunal, que remarcó que el imputado ya estaba debidamente notificado y debía haber previsto su defensa con anterioridad.

Tras un extenso debate, el tribunal resolvió que Rossi Colombo continúe en el proceso con otro abogado y dejó sin efecto tanto su declaración de rebeldía como la orden de detención. Los jueces advirtieron sobre la posible existencia de intereses contrapuestos en su defensa, por lo que dispusieron la intervención de la defensa oficial en turno.

En ese contexto, la defensora pública Rosana Marini planteó la incompatibilidad de compartir representación con otros imputados y solicitó que su asistencia quede en manos de un defensor oficial.

De manera provisoria, durante esta jornada será representado por la abogada Mirtha Liliana Pellegrini, mientras que a partir de mañana asumirá la letrada Juliana Machado. Además, se le ordenó presentarse diariamente en la sede de Gendarmería para seguir las audiencias.

Sobre el anterior abogado del imputado, Patricio Damián Char, los jueces pidieron que abandone la defensa y notificarlo. Por su parte, el Tribunal no hizo lugar al pedido de detención del resto de los imputados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos.

La primera audiencia del juicio por Loan

La audiencia de este martes estuvo dedicada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, según informaron a TN fuentes judiciales. Se trata de una instancia formal en la que se detallan los hechos y las responsabilidades atribuidas a cada uno de los acusados.

El miércoles será el turno de las indagatorias, donde los imputados podrán declarar ante el tribunal y dar su versión de los hechos, aunque también tienen la posibilidad de guardar silencio. A partir del jueves, en tanto, comenzará la etapa de testimoniales, con la declaración de los primeros testigos.

Los papás de Loan fueron convocados, y por ese motivo, hasta que no declaren, no podrán presenciar la audiencia.

De acuerdo con el cronograma previsto, las primeras tres jornadas —martes, miércoles y jueves— se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Se espera que los padres de Loan, María Noguera y José Peña —y otros familiares directos— sean los primeros en hablar. “Estamos sufriendo diariamente. Es pésimo que te falte un familiar dentro de la casa”, sostuvo Mariano, uno de los hermanos de la víctima.

El proceso estará marcado por la gran magnitud de la prueba: además de los 186 testigos ofrecidos por las partes, el expediente incluye una extensa lista de evidencias y peritajes que buscarán reconstruir lo ocurrido el día de la desaparición.

Quiénes son juzgados y por qué delitos

El juicio tiene en el banquillo a:

Carlos Pérez, excapitán de la Armada.

excapitán de la Armada. María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal y pareja de Pérez.

exfuncionaria municipal y pareja de Pérez. Laudelina Peña, tía de la víctima.

tía de la víctima. Antonio Bernardino Benítez, esposo de Peña.

esposo de Peña. Mónica del Carmen Millapi , pareja de Ramírez.

, pareja de Ramírez. Daniel “Fierrito” Ramírez, esposo de Millapi.

esposo de Millapi. Walter Maciel, excomisario de la localidad de 9 de Julio.

Todos ellos están acusados por la sustracción y el ocultamiento de Loan.

En un segundo grupo, están imputados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos:

Federico Rossi Colombo.

Nicolás Soria.

Elizabeth Cutaia.

Alan Cañete.

Delfina Taborda.

Pablo Noguera.

Pablo Núñez.

Valeria López.

Verónica Machuca Yuni.

Leonardo Rubio.

Según la acusación, ellos se habrían hecho pasar por integrantes de la Fundación Dupuy con el objetivo de entorpecer la investigación.

Uno por uno, todos los testigos del juicio

Si bien se registran 186 ofrecimientos de testigos, algunos nombres se repiten entre fiscalía y defensas, ya que distintas partes proponen a las mismas personas dentro de sus respectivas listas de prueba.

Los testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal

Edgar Rolando Maldonado

Darío Esteban Canteros

Yohana Marisel Parra

Matías Cardozo

Jesús Agustín Fernández

Fernando Rafael Alianza

Ramón José Roldán

Ramón Gabriel González

Víctor Andrés Insaurralde

Rubén Darío González

Ricardo Ramón Romero

Eduardo Villareal

María Paola Vanesa Sotomayor

Diego Ariel Navarro

Jorge Jonathan Lafuente

Marilú Vásquez

Verónica Reyes

Guillermo Armata

Víctor Parrón

Tamara Muniagurria

Sergio Roberto Montenegro

Emiliano Nicolás Miño

Hernán Paul Alfonzo

Fernando Lobo

Walter Emanuel Sosa

Ricardo Chevarlzk

Uriel Rossi

Christian Iván Lopez

Sofía Antonella Rasguido

Brian Soljacic

Facundo Avellaneda

Eric David Cirulli

Demián Visconti

Horacio Américo Insfrán

Gonzalo Gabriel Gómez

Víctor Recalde

Gustavo Castillo

Teodoro Duarte

Abril Pizarro

Paula Antonella Altamirano

Diego Terry

Jorge Luis Rómulo

Lisandro Nicolás Machuca

Omar Acuña

Leandro Simón

Jorge Sebastián Reimer

Florencia Denise Esquivel

Leonardo Hernán Moya

Sandra Inés Sánchez

Verónica Andrea Robledo

Carina Elizabeth Pedrini

María Daniela Balbi

Julia Soledad Bradilo

Armando Dalmacio Insaurralde

Zaida Gatti

María Ximena Barquín

María Romina Del Buono

Bruno Lovinson

Juan Carlos Monteros

Daniela Soledad Segovia

Cristian Espina

Laura Carlota Eliacópoulos

Guido Diógenes Duarte

Lara Cecilia Tsougas

Olga Tsougas

Mirta Alejandra Jerez

Héctor Francisco Méndez

Miguel Ángel Contreras

Cesar Ezequiel Contrera

Alejandra Noemí Gutiérrez

Jonathan Diego Rolón

Marcelo Javier Quintana

Juan López

Claudio Gabriel Simonelli

Osvaldo Norberto Verón

Humberto Daniel Suárez

Osvaldo Antonio Avena Mora

Osvaldo Atilio Avena

Viviana Fernández

María Laura Silva

Fernando Sergio Fernández Gauna

José Rosales

Maira Tatiana Galarza

Rocío Clotilde Ayala

Los testigos ofrecidos por la defensa de Bernardino Antonio Benítez

Osvaldo Antonio Avena Mora

Osvaldo Avena

Cintia Mudry

Silvina Seoane

Laura Palacios García

Sabrina Kuhnell

Sergio Javier Fuschino

Diego Pellegrini

Victoria Soledad Núñez

Karina Laura Cuenca

Ana Patricia Spinetti

Los testigos ofrecidos por la defensa de Elizabet Noemí Cutaia

Hugo Sebastián Ynsaurralde

Lucio Ramón Dupuy

Raúl Alfredo Bocanegra

Camila Ayelén Núñez

Macarena Peña

Justo Pío Sierra

Luis Alberto González

Nelly Yanina Ibarrola

Jorge Daniel Moreira

Robert Adrián Maldonado

Gustavo Adrián Casafús

Sandra Noemí Corvalán

Dora Elizabeth Rodríguez

Los testigos ofrecidos por la defensa de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava

Nair Ayelén Soto

Javier Daniel Paszko

Érica Celeste Torres

Jorge Mario Medina

Margarita Rosaura Pereyra

Marilú Vásquez

Jesús Agustín Fernández

Guillermo Armata

Víctor Parrón

Fernando Rafael Alianza

Ramón José Roldán

Jorge Luis Rómulo

Verónica Reyes

Tamara Muniagurria

Ricardo Chevarlzk

Siro Lautaro Melián Abril

Marcos Navarro

Sergio Adrián López

Cristian Alejandro Sosa

Roberto Valentín Pucheta

Javier Hernán Gutiérrez

José Ramón Sotelo

Los testigos ofrecidos por la defensa de Nicolás Gabriel Soria

Gonzalo M. E. Zapana

Tania Beatriz Navarro

Darío Zerda

Diego Pellegrini

Orosmar Gómez

Leandro César Aguilar

Lucas Matías González

José Gerardo Alfonso

Ramón Oscar Vargas

Maximiliano Aciares

Natalia Guillermina Verón Gómez

Rocío Emilce Fleitas

Elsa Vacchini

Raúl Alberto Sanguiliano

Federico Cabrera

Tayané Daiana Cardoso

Testigos ofrecidos por la defensa de Laudelina Peña

Héctor Fabián Rodríguez

Erika Celeste Torres

Testigos ofrecidos por la defensa de Walter Maciel

Héctor Fabián Rodríguez

Erika Celeste Torres

Testigos ofrecidos por la defensa de Pablo Javier Noguera

Justo Pío Sierra

Luis Alberto González

Nelly Yanina Ibarrola

Jorge Daniel Moreira

Robert Adrián Maldonado

Gustavo Adrián Casafús

Walter Marcelo Castro

Francisco Omar Rodríguez

Testigos ofrecidos por la defensa de Verónica Paola Machuca Yuni

Camila Ayelén Núñez

Macarena Peña

Raúl Alfredo Bocanegra

Hugo Sebastián Ynsaurralde

Paula Bernini

Mónica Rafaela Méndez

Lucio Ramón Dupuy

Diego Solano

Carlos Javier Aníbal Cuevas

Gonzalo Abendaño

Belén Nazarena Acosta

Matías Agustín Fernández

Kevin Sebastián Cabrera

Lisandro Nicolás Machuca

Natanael Escobar

Natalia Guillermina Verón Gómez

Tania Beatriz Navarro

Testigos ofrecidos por la defensa de Delfina Taborda y Leonardo Daniel Rubio

Hugo Sebastián Ynsaurralde

Camila Ayelén Núñez

Macarena Peña

Lucio Ramón Dupuy

Mónica Rafaela Méndez

Justo Pío Sierra

Luis Alberto González

Facundo López Bravo

Evelyn Ruth Elías

Cristian Daniel Cáceres

Yudiht Guzmán

La misteriosa desaparición de Loan en Corrientes

Según la reconstrucción judicial, el 13 de junio de 2024 Loan llegó a la casa de su abuela Catalina junto a su papá para un almuerzo que comenzó cerca del mediodía, en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio. La última vez que fue visto fue a las 13.52, cuando se dirigía hacia un naranjal con otros adultos y menores; a las 15.26 ya se advertía su desaparición, en un primer momento interpretada como una posible pérdida en la zona.

Para los investigadores, Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña tuvieron un rol central: habrían apartado al nene con la excusa de ir a buscar naranjas, aprovechando que su padre y otros adultos permanecían en la sobremesa. En el trayecto, Laudelina convenció a una de las menores de regresar, de modo que Loan continuó camino únicamente con los adultos señalados.

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Ya en el naranjal, se habría producido un hecho que derivó en la sustracción del menor. Si bien no se logró determinar con precisión qué ocurrió, la hipótesis principal sostiene que fue retirado del lugar y ocultado, presuntamente utilizando la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, donde perros rastreadores detectaron su olor.

En ese contexto, la investigación también atribuye a Walter Maciel, entonces comisario, una participación clave en el encubrimiento: habría montado un falso escenario de búsqueda y ejecutado maniobras para desviar la investigación.

Incluso, el hallazgo de uno de los botines del nene en un campo cercano fue finalmente adjudicado a una maniobra suya para plantar evidencia.