Cámara Argentina Fintech propone reformas para la tokenización de activos

Esta operación permite crear representaciones digitales de bienes físicos o virtuales de la economía real, por medio de una red de computadoras (blockchain) que operan de manera descentralizada.

En este marco, el presidente de la Cámara Argentina Fintech, Ignacio Plaza, sostuvo la importancia de promover un marco regulatorio "claro" y "flexible" que impulse la tokenización de activos en el país.

"Impulsamos la tokenización de activos reales porque creemos que tiene un enorme potencial para apalancar el crecimiento y generar nuevos modelos de negocio a emprendedores en la Argentina", señaló Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina Fintech.

Si bien existen diversos tipos de tokens digitales, los Securities tokens (STO) son los criptoactivos que representan acciones, bonos u otros valores que pueden ser utilizados para democratizar el acceso a los mercados financieros.

Esto permite que los inversores minoristas puedan invertir en activos que tradicionalmente estaban reservados para inversores institucionales, optimizando sus transacciones, reduciendo sus costos y posibilitando el acceso a nuevas fuentes de financiación para Pymes y grandes empresas.

En un primer momento, el documento se refiere al marco regulatorio actual de la tokenización -que carece de una normativa especifica-, para luego proponer una serie de reformas que impulsen este tipo de operaciones en la economía argentina.

"Si bien no existen normativas específicas para la tokenización de activos en el país, si se cuenta con la Ley de Firma Digital y la Ley de Defensa del Consumidor, entre otras normas, que pueden servir como base para la regulación de esta tecnología", anticipa el informe elaborado por la entidad.

Además, remarca que no todos los tokens que se utilizan para tokenizar activos calificarán siempre como valores negociables o contratos de inversión ya que, según la Comisión Nacional de Valores, "dependen de las particularidades de cada caso y de cómo las ofertas iniciales de tokens son estructuradas".

Otro hecho puntual en el marco normativo fue la creación del Hub de Innovación para proyectos Fintech innovadores en 2021 que pretende establecer un marco regulatorio en 2024, mientras que en marzo de 2023, la CNVA publicó una propuesta de régimen de oferta privada de valores negociables.

Respecto de las recomendaciones jurídicas, se propone adoptar un sandbox regulatorio multi-agencia en el que las empresas puedan hacer pruebas de producto, avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), "con foco en valores negociables tokenizados y tokens estables con finalidad de pago".

Esto reduciría la burocracia para proyectos emergentes, mientras que facilitaría el fondeo de startups y fomentaría la innovación, explica el informe.

Además, precisa que la CNV debería compartir con el ecosistema las herramientas necesarias para distinguir un security token (un valor negociable registrado en una blockchain privada, híbrida o pública) del resto de los tokens que son representaciones de activos, bienes y servicios reales con fines de omnicanalidad comerciales.

"Estos últimos no deberían ser regulados por normas del mercado de capitales ya que su formato digital no cambia la naturaleza del bien subyacente, que sólo se tokeniza para su venta más fluida (deberían aplicársele normas generales, como defensa del consumidor, datos personales, etc.).", precisaron.

En paralelo, la CNV deberá brindar pautas "claras" y "específicas" para la emisión de STO, lo que facilitará la administración y transferencia de activos subyacentes y generaría experiencia para tokenizar otros tipos de títulos.

Asimismo, el organismo debería concretar la regulación de la oferta privada para que no quede acotada a pocos intervinientes y/o a bajos montos.

El documento también detalla la necesidad de incorporar formas de constatación de activos tokenizados por medio de escribanos y contadores que aseguren la existencia real y los antecedentes de los activos previo a su tokenización, junto con la aplicación de la Firma Digital que establece estándares y condiciones para su custodia y gestión.

Finalmente, desde la Cámara consideran que la legislación específica en materia de "Economía del Conocimiento", puede generar un entorno propicio para el desarrollo de proveedores de servicio de tokenización en múltiples casos.