Calendario de feriados 2025: así quedan los fines de semana largos y días no laborables, mes a mes

Aunque todavía no se publicó de manera oficial este documento, los feriados inamovibles y trasladables se fijan por la ley 27.399, también llamada de Establecimiento de feriados y fines de semana largos. Además, el Gobierno anunció cuáles serán los días no laborables turísticos del año entrante, una categoría en la que se puede disponer hasta tres jornadas destinadas a fomentar el turismo y los desplazamientos internos.

Sin embargo, este año cobra una nueva importancia conocer la diferencia entre los días no laborables y los feriados, sobre todo por las fechas puentes. Es que, como se mencionó, 2025 tendrá tres días no laborables puentes, y no tres feriados puentes, como solía ser la costumbre. La principal diferencia radica en que los días no laborables son fechas donde el descanso queda a discreción del empleador, y en caso de que se deba trabajar, no se cobra el doble como sucede en los feriados.