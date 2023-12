Bullrich tras la marcha: "Hoy hubo libre circulación en todo el país"

Bullrich también señaló que la cantidad de denuncias contra dirigentes fue récord. El gobierno habilitó la línea 134 para que los beneficiarios de planes sociales señalen a quiénes les exijan la presencia en la manifestación, bajo amenaza de darles de baja el beneficio. “Los que se quedaron en sus casas van a poder mantener el beneficio que el Estado les da por estar en situación de pobreza”.

“Hago una mención especial para los miles de argentinos que no se dejaron extorsionar: tuvimos más de 10 mil denuncias, y no hubo más porque la capacidad no lo da, que llamaron al 134 para denunciar aprietes y extorsiones. Muchos de ellos han dejado los nombres de las personas que los extorsionan, eso va a tener un canal muy claro de respuesta de parte nuestra y esperamos de parte de la Justicia que actúe”, dijo la ministra de Seguridad.

Luego destacó: “Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años. Hoy no se cortó la 9 de Julio, no se cortó el Puente Pueyrredón, hoy no se cortó el Metrobus, accesos y rutas; la gente puedo ir a su trabajo con tranquilidad, y circular sin problemas. Hoy lo manifestantes no llevaron palos, piedras ni estuvieron encapuchados. No vinieron en colectivos porque iban a ser revisados. Tampoco hubo niños en la manifestación, no se usaron los niños como escudos humanos, algo que habíamos pedido. Se tiene que terminar la participación de los niños en los piquetes”. “Hicieron una mini marcha”, dijo.

En otro pasaje de la conferencia de prensa, la ministra Bullrich resaltó que los dirigentes de Unidad Piquetera reconfiguraron la organización de la marcha en función de la baja concurrencia. “Cuando vieron que los acompañaba poca gente cambiaron, hicieron una mini marcha, y se los pudo encausar en la vereda, porque eran pocos”, afirmó la funcionaria.

La ministra insistió en que “fue una movilización muy chica de militantes, y eso cambió el escenario”.

Luego, ante una consulta, la ministra explicó cuáles son las diferencias - desde su punto de vista - entre la marcha de esta jornada y las movilizaciones contra la cuarentena que la tuvieron como protagonista. “Cuando yo salí a la calle no había nadie, estaba prohibido salir, estábamos bajo el encierro, bajo la cuarentena eterna de Alberto Fernández y estábamos planteando que la Argentina se estaba fundiendo. Era sábado y todo auto podía pasar y, en general, se hacían dentro de la plaza del Obelisco. Incluso circulaban los manifestantes en autos”, argumentó.

Los detalles del procedimiento

El secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, dio a conocer los detalles del procedimiento:

Se requisaron 700 colectivos y uno fue demorado.

Se produjeron dos detenciones por parte de la Policía de la Ciudad.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue herido, que se encuentra en buen estado de salud.

A la mañana se sufrió una amenaza de bomba en la estación Constitución.

No se registraron daños a bienes materiales.

Seis organizaciones fueron identificadas como participantes de la movilización.

Fueron registradas 3000 personas que participaron y los que incumplieron con la ley van a ser identificadas por las imágenes de las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación y van a ser elevadas a la Justicia.

“No es la capacitación de las fuerzas de Seguridad, es la conducción la que marca la diferencia y nos encamina en este nuevo país”, dijo Ventura Barreiro.