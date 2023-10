Bullrich: "Con la lógica del kirchnerismo, el país no puede crecer"

En la misma línea, confirmó que charló con el expresidente, Mauricio Macri, por sus dichos de apoyo al candidato libertario y fue tajante: "Ya hablé con él y está todo aclarado".

Por otra parte, en una conferencia para medios, en la que participó A24.com, Bullrich se refirió a la ausencia ´de Sergio Massa, candidato de Unidos por la Patria (UxP) y actual ministro de Economía. "Salió tercero", "parece que es el ministro de otro país" y "está haciendo un desastre", comentó.

Después, con más ironía todavía, explicó que "tampoco tiene mucho que hacer acá, sobre todo por el título que lleva este año el coloquio de IDEA (nos volvimos a ilusionar). Ese debe ser el motivo de su ausencia", remató ante los gestos de complicidad de María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza, Dante Sica y Hernán Lombardi que la acompañaron ante los medios, junto con otros referentes de su espacio y Esteban Bullrich (será el encargado de cerrar esta edición del encuentro empresario, el día viernes).

El problema de la macroeconomía

"La macro es un problema", arrancó la candidata, pero remarcó que "está inserta en un problema mayor: un Estado que creció 100% en 20 años sin mejorar los bienes públicos. Sin eso, no tendríamos los problemas que tenemos".

Además, continuó, "la macro es una parte de un modelo de poder de la Argentina y nosotros queremos el poder en la gente, no en el Estado". También dijo que "con la lógica del kirchnerismo, todo el poder ha ido al Estado y, con esa concepción, el país no puede crecer".

Un auditorio colmado de empresarios para escuchar a Patricia Bullrich, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JXC). (Foto IDEA)

Sobre el tema del dólar, Bullrich aseguró que "tenemos claro que hay que sacar el cepo lo antes posible". Y agregó: "Hay que sacar las trabas que hacen que la Argentina no sea competitiva y modificar las regulaciones laborales para facilitar la contratación de empleados, con las condiciones necesarias". Pero sobre todo, buscará que “ningún funcionario de segunda o tercera línea pueda abrirte o cerrarte las exportaciones o importaciones”.

Régimen impositivo y sistema laboral

"Queremos ir a un impuesto simple", explicó Bullrich sobre su visión impositiva y mencionó a su especialista, César Litvin, quien trabaja en los cambios necesarios para eliminar cerca de 160 impuestos de más que tiene Argentina. "La estructura de recaudación es más cara que lo que recaudas", dijo, y adelantó que su idea es ir "hacia un esquema simple de IVA e impuesto a las ganancias, con regímenes simplificados e impuestos únicos para cuentapropistas o monotributistas".

Asimismo, indicó que acompañarán esas medidas con "un régimen laboral que reduzca 60% las indemnizaciones". En ese sentido, la intención de la candidata de JXC es "derogar leyes que ampliaron las indemnizaciones" para terminar así con la "industria del juicio que es terrible". "Haremos un régimen barato, simplicado y económico para las personas", porque "queremos un mercado laboral que duplique los empleadores privados y reduzca empleados públicos".

¿Basta de coparticipación provincial?

Por otro lado, consultada sobre la coparticipación, indicó que su propuesta es “premiar a las provincias más competitivas, para que puedan seguir produciendo más, y no premiar con incentivos y ventajas a las provincias menos productivas”. Además, afirmó que los distritos que no entren en esta lógica “van a tener que arreglarse con lo que tienen, porque no queremos más provincias que sean cajas registradoras”.

Para Bullrich, el sistema "terminó generando un efecto contrario al que buscaron con su creación y las provincias más ricas terminaron por volverse pobres, mientras las que ya eran pobres, siguen así". Y remarcó que "varias provincias argentinas, como La Rioja, se volvieron cajas registradoras: reciben fondos, pagan sueldos estatales y si producen o no, les da lo mismo".

Para cerrar el tema, reconoció que "está mal pensado desde su origen y quedó plasmado en la Constitución Nacional", por lo que "vamos a ir hacia incentivos contrarios: con los recursos de la Nación premiaremos a las provincias más competitivas y nada para las que no lo sean, así entenderán que el sistema no es eterno y deben lograr que sus provincias aporten, que sean productivas y trabajen para mejorar sus costos e infraestructuras para colaborar con el país". Y sobre todo, destacó, "que bajen el tamaño del Estado provincial".