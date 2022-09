Brenda Uliarte quería volver a atentar contra CFK: "La próxima voy y gatillo yo"

La Justicia continúa investigando las conversaciones que mantuvieron los detenidos previo al intento de magnicidio y las mismas dan cuenta del rol que tuvo la joven en el atentado. Según pudo reconstruir Télam con fuentes de la investigación, el 2 de septiembre, horas después de que Fernando Sabag Montiel fracasara en su intento de asesinato a la exmandataria, ocurrió un diálogo entre Carrizo y Uliarte en la que mostraban intenciones de seguir con el atentado.

Los chats que comprometen a Brenda Uliarte

“¿Querés hacerlo?”, le preguntó Carrizo a lo que Uliarte respondió: “Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso”. Tras ese intercambio de chats, los dos imputados continuaron conversando sobre las formas de ocultarse para escapar de la justicia.

Fue así como siguió la conversación: “Te vincularon con el caso. Te diría que vengas acá”, le dijo Carrizo. “¿Posta que saben mis datos? Estoy en un lugar seguro, tranqui, ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá”, le contestó Brenda. “Si saliste por todos los medios. Sos la novia”, continuó Carrizo. “Sí, pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar. Yo sé lo que te digo”, respondió ella.

De acuerdo al informe sobre los datos extraídos en el celular del último detenido, las conversaciones entre él y la novia de Sabag Montiel eran recurrentes.