Batistuta, embargado en $71 millones por no pagar el impuesto a la riqueza

El juez federal Aldo Alurralde dispuso finalmente el embargo el 17 de agosto sobre tres inmuebles del exfutbolista. Según informó hoy el portal ReconquistaSF, esa confiscación de bienes alcanza $71.096.882,09, de los cuales $46.059.135,85 son en concepto de capital y los restantes $25.037.746,24 por intereses.

En un artículo, el exfutbolista se refirió a su negativa a pagar el denominado Aporte Solidario: “Yo no quise pagar un impuesto y me mataron”.

De Buenos Aires a Santa Fe

Batistuta había interpuesto la cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona posee unas 126.000 hectáreas de campo.

En esa presentación, el exdelantero consideró que el impuesto a la riqueza “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.

Pero el Tribunal de Alzada, al referirse al recurso, consideró que “no se advierten configurados los requisitos exigibles para la procedencia de la medida cautelar pretendida, resultando ello suficiente para desestimar el recurso incoado por el requirente y confirmar la decisión del juez de la anterior instancia”.

La constitucionalidad del impuesto también es discutida en otras jurisdicciones. A comienzos de agosto, un juzgado federal de Corrientes había declarado la inconstitucionalidad de este impuesto. Esa resolución también será revisada.

En el artículo publicado por este medio el 13 de agosto pasado en LA NACION, Batistuta se refirió a esta situación impositiva y sostuvo: “Yo no quise pagar un impuesto y me mataron”. Además, remarcó que “mucha gente hizo la presentación” pero solo trascendieron su caso y el de Carlos Tevez.

A continuación, el fragmento de la entrevista a Gabriel Batistuta:

–Pediste ante la Justicia la inconstitucionalidad del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, como Tevez, y abriste la grieta…

–Yo no quise pagar un impuesto y me mataron. El juez de Resistencia todavía no fallo…, mucha gente hizo la presentación, pero, ¿vos sabés de otros aparte de Tevez y Batistuta? Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida… y ahora sos un mal tipo. Otra herencia de la famosa grieta. ¿Explicame esa relación? Me rompí los dos tobillos, yo no robé un peso, pero sin embargo, soy un hijo de puta. En todo caso, si querés, sería un tipo no generoso, supuestamente. Pero no, mejor soy un hijo de…, ja, ja, ja. Dios mío. Yo tengo una empresa de ropa acá, pago millones de pesos de impuestos por el campo… Hay que pagar los impuestos y tener los beneficios por pagarlos: me refiero a las rutas en buen estado, los puentes…

–¿Irte del país es una opción?

–Lo pienso, pero soy positivo por naturaleza. Siempre creo que alguien va a salir a defendernos.

–¿Y si la política te propone entrar para alentar un cambio?

–Estoy desconfiado con la política… Todas las acusaciones que recibí, nadie me las demostró. Salvo las cuotas estas que no pagué y ya cancelé. Después, todo lo que dijeron, nadie me pudo demostrar nada. Por eso desconfío de la política. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en el interior? Cada cuatro años nos vienen a visitar, dos meses antes de las elecciones, ¿y después qué pasa? Nada. Yo podría colaborar de muchas maneras, yo no tengo un partido político, no soy una mierda. Yo soy argentino, yo quiero que a la Argentina le vaya bien. Qué me importa a mí el partido del tipo que nos saque adelante, esta grieta es una pelotudez. Instalada por los propios políticos y también alentada un poco por los medios. Yo no tengo banderías.

–¿Cómo vivís las retenciones?

–Pará… ¿Cuáles son las intenciones de eso? ¿Adónde van mis retenciones? Porque si yo veo obras fabulosas cierro la boca. Insisto: yo no tengo colores políticos, pero este impuesto solidario, que dicen que es sólo por ahora y ante el que me planté, se puede quedar. Como pasó con ganancias antes. Estoy pagando impuestos con el campo desde hace 60 años... Entonces vos tenés que pagarle a gente que no hace nada para ganarse eso. Y vos se lo tenés que pagar porque otros hicieron las cagadas. ¿Por qué? Y algo más: con todos estos discursos están haciendo odiar al campo, se siente. Vos decís campo e inmediatamente mucha gente piensa en miles de hectáreas, y la mayoría de los productores son pequeños, están ahogados. Pero tiene campo, entonces la gente lo odia, lo maltrata. ¿Qué pasa con ese tipo? Vende. ¿A quién se lo vende? Al que ya tiene mucho, que pasa a tener más. Entonces, ¿estás ayudando al chico o al grande? Entonces el relato de que laburamos para los chicos es mentira, es al revés, los estás arruinando. Los estás matando y le venden al grande.