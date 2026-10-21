La privatización del Belgrano Cargas perdió a uno de sus principales interesados

Uno de los principales puntos de desacuerdo estaba relacionado con el sistema de acceso abierto, conocido como open access, que se mantuvo en los pliegos de la licitación. Bajo este esquema, las empresas concesionarias estarán a cargo de administrar y mantener las vías y gestionar el tránsito ferroviario, pero deberán permitir que otros operadores utilicen la infraestructura a cambio del pago de un peaje.

Grupo México había expresado su preferencia por un modelo que integrara en mayor medida la gestión de las vías con la operación de los trenes. La salida representa un cambio respecto de su postura inicial, cuando había manifestado un fuerte interés en participar de la modernización ferroviaria argentina e incluso había anunciado un acuerdo estratégico con la firma estadounidense Wabtec para una eventual participación conjunta.

La licitación sigue con otros interesados

Con la salida de Grupo México, uno de los principales grupos que manifestó interés es el consorcio integrado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company. Las empresas habían señalado que analizarían las condiciones de la convocatoria antes de definir si presentarían una oferta. Infobae+1

El proceso contempla inicialmente unos 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias. El cronograma establece que las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 28 de octubre, mientras que la presentación de ofertas está prevista para el 11 de noviembre.

La recuperación de la infraestructura ferroviaria requerirá inversiones obligatorias estimadas en unos 800 millones de dólares durante los primeros cinco años de las concesiones. El Gobierno prevé que parte de esos trabajos se financien con los recursos obtenidos de la venta de locomotoras y vagones, que serán destinados a un fideicomiso. TN+1

La salida del grupo mexicano modifica el escenario de la licitación, que busca atraer inversiones privadas para modernizar el transporte ferroviario de cargas y mejorar la conexión entre las zonas productivas del país y los principales centros logísticos y portuarios.