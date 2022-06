Aún hay un 10% menos de donantes de sangre que antes de la pandemia

Además, se informó que del total de la sangre donada en 2019 el país tenía un 45% de donación voluntaria; en 2020 a pesar del fuerte impacto en la disminución de donantes la proporción aumentó a 55% y en 2021 quedó en 50%.

Esto implica que "sigue existiendo un 50% de donantes de reposición o dirigidos, que es lo que debemos revertir y lograr que el 100% provenga de donantes voluntarios y habituales", consideraron los voceros.

El requerimiento total estimado de donaciones para nuestro país es de 1.200.000 (según OMS) y en 2021 se obtuvieron aproximadamente 825.282 donaciones efectivas de un total de 915.508 donantes atendidos.

Los datos surgen de un informe elaborado por la DMT con información enviada por los Programas Provinciales de Sangre mediante un formato uniforme, que permite evaluar el estado de situación jurisdiccional, nacional y proponer a las autoridades sanitarias acciones y estrategias tendientes a alcanzar los mayores estándares de eficiencia y seguridad.

El Ministerio destacó, además, que "lo importante es que se cubren las demandas de requerimientos; existen algunos requerimientos superiores de grupos especifico, como ser O +, o los grupos más difíciles, como AB – (negativo) entre otros y cuando esto ocurre se trabaja en tal sentido, al igual que las plaquetas para evitar déficit y descartes".

En referencia a la recuperación, informaron que las medidas sugeridas y recomendadas por la Dirección de Medicina Transfusional permitieron "una gran recuperación gradual de las donaciones en las instituciones y centros que las adoptaron".

Entre esas medidas se destacan la promoción, la articulación con organizaciones de la sociedad civil y las colectas externas (fuera de los hospitales y otros centros de salud).

Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre y este año el lema elegido por OMS es "Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas".

Este año, Argentina cumple 20 años de la creación del Plan Nacional de Sangre (Resolución Nº 70/02), cuyos objetivos abarcaban la regulación, sistematización de la información y educación.

A partir de su puesta en funcionamiento, la donación de sangre está organizada por los bancos de sangre y/o Centros Regionales de Hemoterapia en el marco de los Programas Provinciales de Hemoterapia de los Ministerios de Salud de cada jurisdicción.

La donación es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro y puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años, pese más de 50 kilos, se sienta bien de salud, no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año y no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.