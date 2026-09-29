Encontraron muerto a un senador libertario de La Rioja

Durante 2026, esa comisión tuvo una actividad particularmente intensa por el paquete de postulaciones judiciales enviado por el Gobierno. En agosto terminó de analizar un conjunto de 67 candidatos para cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, dentro de un proceso más amplio que involucró más de 200 pliegos remitidos por el Ejecutivo.

Quién era Juan Carlos Pagotto

Nacido en Mendoza pero radicado en La Rioja, Pagotto desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y política en esa provincia. Antes de llegar al Congreso nacional había sido diputado provincial por el departamento de Chilecito entre 1993 y 1997.

Su regreso a un cargo electivo se produjo tres décadas después. En las elecciones nacionales de 2023 integró la lista de La Libertad Avanza y consiguió una banca por La Rioja. Juró como senador en diciembre de ese año junto a María Florencia López y Jesús Fernando Rejal, los otros representantes electos por la provincia.

Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, Pagotto comenzó a ocupar lugares relevantes dentro del esquema parlamentario del oficialismo.

En febrero de 2024 fue elegido presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo. Su designación fue aprobada por diez votos y lo ubicó al frente del cuerpo durante la discusión del DNU 70/2023, una de las primeras grandes medidas adoptadas por Milei al comenzar su gobierno.

Posteriormente pasó a conducir la Comisión de Acuerdos del Senado, un puesto especialmente relevante durante 2026 debido al volumen de vacantes judiciales que el Gobierno buscó cubrir.

Su lugar dentro de La Libertad Avanza

Dentro de la interna oficialista, Pagotto mantenía una estrecha relación política con la familia Menem. En el Senado era identificado como un dirigente cercano a ese sector y, en consecuencia, alineado con el espacio interno referenciado en Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Su rol adquirió todavía mayor relevancia por la cantidad de designaciones judiciales que llegaron al Congreso. Solo durante agosto, la comisión que presidía completó cinco jornadas de audiencias públicas para analizar decenas de postulaciones.

Pagotto permaneció así como uno de los representantes de La Libertad Avanza en el Senado y uno de los legisladores oficialistas con responsabilidades institucionales relevantes dentro de la Cámara alta hasta su muerte.