Delincuentes intentaron robarle a un custodio de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva

Se supo que el delincuente que cayó herido en el lugar fue identificado como Ariel Ignacio Arébalos, de 28 años, y que sufrió una herida en la zona lumbar.

Acerca del otro ladrón, Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24 años, se determinó que minutos después fue traslado por familiares hacia el Hospital Simplemente Evita, donde ingresó con cinco impactos de arma de fuego.

La víctima del intento de robo también fue trasladado al mismo hospital con una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo.

La causa quedó en manos del Fiscal Adrián Arribas, quien dispuso la detención de ambos acusados por los delitos de tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra.

Los impacto de bala en el auto del efectivo policialFoto: Agencia NA (Policía)

Se secuestraron los armamentos involucrados, la moto y el vehículo de los familiares con el que se trasladó a unos de los malvivientes. Asimismo, se incautó del arma que se encontraba dentro de ese rodado.

En cuanto al Suboficial Mayor, se le tomó la declaración, se realizaron las pericias sobre su vehículo y se secuestró su armamento reglamentario. No se adoptaron medidas de temperamento alguno.