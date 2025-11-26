Aumentan los subsidios para los consumos problemáticos: detalles de la medida

En el marco del Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático de Sustancias, los nuevos valores reconocidos varían según la modalidad y el nivel de apoyo requerido. Para los dispositivos convivenciales de alto nivel de apoyo (Categoría A), el subsidio diario asciende a $36.450 por persona, mientras que para el nivel medio (Categoría B) se fija en $24.646 y para el bajo nivel de apoyo (Categoría C) en $20.056. En las modalidades ambulatorias, la Casa de Día media jornada recibirá $12.064 diarios y la jornada completa $16.432. Los consultorios externos, por su parte, tendrán un reconocimiento de $4.782 por hora de prestación diaria hábil.

Las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC), que funcionan como espacios de contención y alojamiento para personas en situación de alta vulnerabilidad social y consumo problemático, también verán incrementados sus subsidios. El módulo base se establece en $9.700.905 mensuales, mientras que tanto el módulo adicional como el específico alcanzan los $4.850.451 cada uno, con la posibilidad de reconocer hasta dos módulos adicionales por casa.

En cuanto a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), orientadas a la inclusión social y la asistencia integral en el ámbito comunitario, los nuevos montos se distribuyen en función de la complejidad del módulo prestacional. El módulo de mayor complejidad se fija en $7.613.120 mensuales, el módulo intermedio en $5.437.944, el módulo base en $3.262.819 y el módulo inicial en $3.109.268.

El Sistema de Becas Ingreso Estímulo, destinado a fortalecer la política de prevención, atención y acompañamiento en consumos problemáticos a través de los Dispositivos Territoriales Comunitarios, también experimenta una actualización significativa. Los beneficiarios que cumplen 30 horas semanales y desarrollan tareas de mayor dedicación y complejidad (Categoría A1) percibirán $675.000 mensuales. Para la Categoría A, correspondiente a treinta horas semanales, el monto será de $437.500, y para la Categoría B, de quince horas semanales, se asignan $337.500.