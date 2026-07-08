Cabo Vírgenes adquiere Sea Fresh y se consolida como operadores pesqueros de Argentina

La adquisición representa un nuevo paso dentro del plan de inversiones que AISA Group viene desarrollando en el país desde su ingreso al sector pesquero. En los últimos meses, Cabo Vírgenes incorporó nuevas embarcaciones, modernizó integralmente el buque factoría Mar Esmeralda e incrementó su capacidad operativa con el objetivo de fortalecer su integración vertical y expandir su presencia en los mercados internacionales.

"La incorporación de Sea Fresh nos permite dar un salto de escala. Sumamos capacidad industrial, infraestructura logística y una flota complementaria que fortalece toda nuestra cadena de valor, desde la captura hasta la exportación. Esta integración nos permitirá operar con mayor eficiencia, ampliar nuestra capacidad de procesamiento, fundamentalmente en productos de alto valor agregado y responder con mayor competitividad a la creciente demanda de los mercados internacionales", afirmó Juan Pablo Basavilbaso, gerente general de Cabo Vírgenes.

Con esta operación, la compañía fortalece su presencia en los principales polos pesqueros de Chubut, integrando nuevas capacidades industriales con la infraestructura que ya posee en Rawson y potenciando una red operativa que le permitirá optimizar procesos, mejorar la utilización de su flota y generar mayores sinergias productivas.

Para AISA Group, la adquisición forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a construir plataformas productivas integradas en sectores estratégicos para la economía argentina.

"Las ventajas competitivas ya no se construyen únicamente con mayor captura, sino integrando toda la cadena de valor. Queremos desarrollar una plataforma pesquera capaz de competir globalmente desde la Argentina, agregando valor en origen, incorporando tecnología, ampliando la capacidad industrial y generando empleo de calidad. Cada inversión que realizamos busca transformar activos individuales en un sistema productivo más eficiente, resiliente y con mayor capacidad exportadora. Ese es el modelo de desarrollo que estamos impulsando", señaló Juan José Retamero, fundador, propietario y CEO de AISA Group.

Cabo Vírgenes está especializada en la captura, procesamiento y exportación de langostino austral salvaje. Fundada en 2008 e incorporada al grupo en 2025, opera un modelo integrado con base productiva en Rawson, sumando ahora Puerto Madryn y plataforma logística en Palencia, España. Su flota está compuesta por seis buques propios: los fresqueros Espartano, Cristo Redentor e Iglú I, y los buques factoría Mar Esmeralda y Kaleu Kaleu y el recién incorporado tangonero congelador Santiago I. A partir de esta adquisición, la generación de empleo directo para la actividad pesquera superará las 1.000 personas.

La incorporación de Sea Fresh refuerza el posicionamiento de Cabo Vírgenes como uno de los actores de mayor crecimiento de la industria pesquera nacional y acompaña la estrategia de diversificación de AISA Group en Argentina, donde el holding también desarrolla inversiones de gran escala en minería, energías renovables y otras actividades productivas.

Sobre AISA Group

AISA Group es un grupo de empresas de origen familiar enfocado en el desarrollo permanente, equilibrado y duradero, impulsado por una visión de largo plazo que prioriza la inversión responsable y la reinversión continua de los recursos generados. Con presencia en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina, opera en sectores estratégicos como en energía, minería, pesca, agroindustria, y real estate.

Sitio web: https://aisagroup.ca/