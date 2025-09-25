Los coordinadores del Paso Cristo Redentor advirtieron sobre un cierre preventivo por la probabilidad de nevadas en la alta montaña, y no se sabe todavía hasta cuándo se mantendrá de esta manera. Esto se suma a las demoras que tuvieron los camioneros para cruzar hacia Chile luego del corte del fin de semana pasado también por nevadas.
Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por posibles nevadas
Este jueves habrá un cierre preventivo del Paso Cristo Redentor porque se esperan nevadas en la Cordillera tras el viento pronosticado.