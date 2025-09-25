"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > paso Cristo Redentor

Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por posibles nevadas

Este jueves habrá un cierre preventivo del Paso Cristo Redentor porque se esperan nevadas en la Cordillera tras el viento pronosticado.

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor advirtieron sobre un cierre preventivo por la probabilidad de nevadas en la alta montaña, y no se sabe todavía hasta cuándo se mantendrá de esta manera. Esto se suma a las demoras que tuvieron los camioneros para cruzar hacia Chile luego del corte del fin de semana pasado también por nevadas.

El comunicado enviado por el coordinador argentino del Paso Cristo Redentor, Justo José Báscolo, indicó: "Se comunica a los usuarios que el día 25 de septiembre a partir de las 22 el paso internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos".

Paso Internacional Cristo Redentor.

Te puede interesar...

Detalló que el cierre de barrera en Uspallata será desde las 20 de este jueves para evitar que los vehículos intenten llegar a la aduana y la encuentren cerrada, debido a que los funcionarios de ambos países se irán a las 22.

Báscolo agregó el motivo de este cierre preventivo: "Los informes meteorológicos dan cuenta de inestabilidad y nevadas en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad" para el viernes.

Para quienes quieran organizar un viaje y cruzar por el Paso Cristo Redentor, podrán chequear el estado del mismo en el sitio oficial.

FUENTE: Diario Uno

Temas

Te puede interesar