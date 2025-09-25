Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por posibles nevadas

Detalló que el cierre de barrera en Uspallata será desde las 20 de este jueves para evitar que los vehículos intenten llegar a la aduana y la encuentren cerrada, debido a que los funcionarios de ambos países se irán a las 22.

Báscolo agregó el motivo de este cierre preventivo: "Los informes meteorológicos dan cuenta de inestabilidad y nevadas en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad" para el viernes.