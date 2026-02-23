Albardón, Iglesia y Caucete lideraron operativos contra el tráfico de fauna

WhatsApp Image 2026-02-23 at 09.54.54

El "Caso Cardenal Amarillo": Conexión con Río Negro

Uno de los hitos más recientes fue el allanamiento en Rawson, donde se rescataron 26 ejemplares de Cardenal amarillo. Esta especie no solo es ajena a la biodiversidad local de San Juan, sino que está catalogada en peligro de extinción.

Actualmente, las autoridades de San Juan y Río Negro (provincia de origen de las aves) trabajan en red para:

Intercambiar información de inteligencia sobre la red de tráfico involucrada.

Coordinar el traslado sanitario de las aves para su restitución al hábitat original.

El proceso de "Vuelta a la Libertad"

Para que un animal rescatado regrese a la naturaleza, debe atravesar un estricto protocolo técnico:

Evaluación Sanitaria: Se verifica la ausencia de enfermedades.

Evaluación Comportamental: Se analiza si el animal conserva sus instintos de supervivencia o si ha sido "humanizado".

Rehabilitación: Si es apto, se planifica su liberación en ambientes que garanticen su éxito ecológico.

Dato Clave: La articulación con la Policía Ecológica, Gendarmería y la UFI es fundamental para desarticular estas redes que operan a nivel provincial y nacional.

Si sos testigo de la venta o tenencia de animales silvestres en cualquier punto de la provincia, podés denunciar de forma anónima: