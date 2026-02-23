"
Albardón, Iglesia y Caucete lideraron operativos contra el tráfico de fauna

En 2025 se labraron 161 actas de infracción y en los primeros meses de 2026 ya se concretaron allanamientos. La mayoría de los animales rescatados son aves, que ingresan a procesos de evaluación antes de su posible liberación.

Tras un 2025 que cerró con 161 actas de infracción, la Secretaría de Ambiente de San Juan ha intensificado sus acciones en departamentos estratégicos. El foco principal de estas intervenciones ha sido combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, una problemática que afecta gravemente la biodiversidad regional debido al mascotismo y la comercialización de especies protegidas.

Radiografía del tráfico: los departamentos más afectados

Los datos oficiales de la Dirección de Conservación revelan que la actividad ilegal de captura y tenencia se concentró geográficamente en cuatro puntos críticos:

  • Albardón, Iglesia, Caucete y Zonda: Estos departamentos fueron el epicentro de las actas labradas el año pasado.

  • Primer bimestre de 2026: Ya se sumaron 15 nuevas infracciones tras operativos de gran relevancia en Bermejo (Caucete), Rodeo (Iglesia), Rawson y La Bebida (Rivadavia).

En estos procedimientos, se detectó que el benteveo es una de las especies más castigadas por el mascotismo, aunque el tráfico abarca una amplia variedad de aves y fauna autóctona.

El "Caso Cardenal Amarillo": Conexión con Río Negro

Uno de los hitos más recientes fue el allanamiento en Rawson, donde se rescataron 26 ejemplares de Cardenal amarillo. Esta especie no solo es ajena a la biodiversidad local de San Juan, sino que está catalogada en peligro de extinción.

Actualmente, las autoridades de San Juan y Río Negro (provincia de origen de las aves) trabajan en red para:

  • Intercambiar información de inteligencia sobre la red de tráfico involucrada.

  • Coordinar el traslado sanitario de las aves para su restitución al hábitat original.

El proceso de "Vuelta a la Libertad"

Para que un animal rescatado regrese a la naturaleza, debe atravesar un estricto protocolo técnico:

  • Evaluación Sanitaria: Se verifica la ausencia de enfermedades.

  • Evaluación Comportamental: Se analiza si el animal conserva sus instintos de supervivencia o si ha sido "humanizado".

  • Rehabilitación: Si es apto, se planifica su liberación en ambientes que garanticen su éxito ecológico.

Dato Clave: La articulación con la Policía Ecológica, Gendarmería y la UFI es fundamental para desarticular estas redes que operan a nivel provincial y nacional.

Si sos testigo de la venta o tenencia de animales silvestres en cualquier punto de la provincia, podés denunciar de forma anónima:

  • Línea Ambiental: 4305057

  • WhatsApp: 264 4305057

