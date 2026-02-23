Tras un 2025 que cerró con 161 actas de infracción, la Secretaría de Ambiente de San Juan ha intensificado sus acciones en departamentos estratégicos. El foco principal de estas intervenciones ha sido combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, una problemática que afecta gravemente la biodiversidad regional debido al mascotismo y la comercialización de especies protegidas.
Albardón, Iglesia y Caucete lideraron operativos contra el tráfico de fauna
En 2025 se labraron 161 actas de infracción y en los primeros meses de 2026 ya se concretaron allanamientos. La mayoría de los animales rescatados son aves, que ingresan a procesos de evaluación antes de su posible liberación.