Una mujer de 55 años, identificada como Alicia Barahona, permanece internada con pronóstico reservado tras protagonizar un grave accidente laboral durante el último fin de semana en el departamento Capital. El hecho se registró mientras la damnificada desempeñaba sus tareas habituales en la cocina de la cantina del club Banco Hispano.
San Juan 8 > Policiales > mujer
Accidente laboral: una mujer se quemó con aceite hirviendo y quedó en grave estado
La víctima se encontraba trabajando en la cocina de la cantina del club cuando ocurrió el hecho. Su estado de salud es delicado debido a que el aceite hirviendo afectó sus vías aéreas.