Accidente laboral: una mujer se quemó con aceite hirviendo y quedó en grave estado

Según informaron fuentes policiales, el incidente se produjo cuando a la mujer le cayó aceite hirviendo mientras cocinaba en su lugar de trabajo. Las quemaduras afectaron principalmente su abdomen y manos.

A pesar de las heridas externas, la mayor preocupación de los profesionales médicos radica en la inhalación del fluido a altas temperaturas. "Le cayó aceite en las vías aéreas, por eso está complicado su estado de salud", confirmaron voceros del caso a este medio.