Accidente laboral: una mujer se quemó con aceite hirviendo y quedó en grave estado

La víctima se encontraba trabajando en la cocina de la cantina del club cuando ocurrió el hecho. Su estado de salud es delicado debido a que el aceite hirviendo afectó sus vías aéreas.

Una mujer de 55 años, identificada como Alicia Barahona, permanece internada con pronóstico reservado tras protagonizar un grave accidente laboral durante el último fin de semana en el departamento Capital. El hecho se registró mientras la damnificada desempeñaba sus tareas habituales en la cocina de la cantina del club Banco Hispano.

Según informaron fuentes policiales, el incidente se produjo cuando a la mujer le cayó aceite hirviendo mientras cocinaba en su lugar de trabajo. Las quemaduras afectaron principalmente su abdomen y manos.

A pesar de las heridas externas, la mayor preocupación de los profesionales médicos radica en la inhalación del fluido a altas temperaturas. "Le cayó aceite en las vías aéreas, por eso está complicado su estado de salud", confirmaron voceros del caso a este medio.

