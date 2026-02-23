Este lunes, el Gobierno de San Juan dio un paso decisivo en la industria minera local al poner en marcha el operativo de transporte de mineral desde el proyecto Hualilán (Ullum) hacia la planta de Casposo (Calingasta). Este movimiento concreta la activación de la primera mina de oro de la actual gestión tras años de espera.
Hualilán en marcha: comienza el traslado a Casposo de la primera mina de oro
El Ministerio de Minería activó el operativo logístico que marca un hito en la gestión productiva de San Juan.