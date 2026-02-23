"
Hualilán en marcha: comienza el traslado a Casposo de la primera mina de oro

El Ministerio de Minería activó el operativo logístico que marca un hito en la gestión productiva de San Juan.

Este lunes, el Gobierno de San Juan dio un paso decisivo en la industria minera local al poner en marcha el operativo de transporte de mineral desde el proyecto Hualilán (Ullum) hacia la planta de Casposo (Calingasta). Este movimiento concreta la activación de la primera mina de oro de la actual gestión tras años de espera.

Tres empresas sanjuaninas, adjudicatarias de la licitación de Golden Mining, iniciaron formalmente las operaciones bajo un estricto cronograma supervisado por el Ministerio de Minería. El plan incluye:

  • Monitoreo permanente: Trazabilidad logística y control de cargas.

  • Seguridad vial: Esquemas de tránsito específicos para garantizar el orden.

  • Infraestructura: Uso transitorio del puente sobre el río Los Patos con un límite de 25 toneladas por camión.

Un puente exclusivo para la minería

Para optimizar la logística y no interferir con el tránsito general, la empresa ya avanza en la construcción de un puente alternativo de uso exclusivamente minero. Esta obra permitirá canalizar el flujo operativo por una vía independiente, reforzando la seguridad y la eficiencia del proyecto a largo plazo.

Con esta puesta en marcha, San Juan consolida su política de desarrollo minero, impulsando el empleo local y la inversión estratégica en infraestructura.

