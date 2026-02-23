Hualilán en marcha: comienza el traslado a Casposo de la primera mina de oro

Tres empresas sanjuaninas, adjudicatarias de la licitación de Golden Mining, iniciaron formalmente las operaciones bajo un estricto cronograma supervisado por el Ministerio de Minería. El plan incluye:

Monitoreo permanente: Trazabilidad logística y control de cargas.

Seguridad vial: Esquemas de tránsito específicos para garantizar el orden.

Infraestructura: Uso transitorio del puente sobre el río Los Patos con un límite de 25 toneladas por camión.

Un puente exclusivo para la minería