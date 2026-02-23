"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Rivadavia

Rivadavia: más de 10.000 personas cantaron con "Tardecitas de Verano"

El Parque de Rivadavia fue el escenario de una multitudinaria jornada que reunió música en vivo, danza y una gran feria de emprendedores.

Con una convocatoria que superó las 10.000 personas, se llevó a cabo una nueva edición de "Tardecitas de Verano" en el Parque de Rivadavia. La propuesta, organizada por la municipalidad, transformó la tarde-noche del domingo en un espacio de encuentro cultural y recreativo para toda la familia.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 07.23.14

Música y danza en el escenario principal

La jornada estuvo marcada por un clima ideal que acompañó las presentaciones de destacados artistas locales. Sobre el escenario principal, el ritmo y la energía estuvieron a cargo de:

Leo Jorquera.

Te puede interesar...

Decime Chango.

Los Videla.

La Joda.

Omega, quienes cerraron la noche bien arriba.

Además de la música, el público disfrutó de diversas intervenciones artísticas de academias de danza locales. Participaron los grupos Renacimiento Gaucho, Chakay Manta y Semillas de Vida, mientras que el ritmo caribeño llegó de la mano de Panambi con presentaciones de salsa y bachata.

Emprendedores y gastronomía

En paralelo al show artístico, la feria de emprendedores sumó un gran movimiento al parque. Decenas de stands ofrecieron productos de diseño, artesanías y gastronomía local. Este espacio no solo aportó color a la jornada, sino que funcionó como una plataforma clave para la promoción y visibilización del trabajo de los emprendedores del departamento.

Con este éxito de convocatoria, "Tardecitas de Verano" reafirma su lugar como una de las citas obligatorias del calendario estival sanjuanino.

Temas

Te puede interesar