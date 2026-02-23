Con una convocatoria que superó las 10.000 personas, se llevó a cabo una nueva edición de "Tardecitas de Verano" en el Parque de Rivadavia. La propuesta, organizada por la municipalidad, transformó la tarde-noche del domingo en un espacio de encuentro cultural y recreativo para toda la familia.
Rivadavia: más de 10.000 personas cantaron con "Tardecitas de Verano"
El Parque de Rivadavia fue el escenario de una multitudinaria jornada que reunió música en vivo, danza y una gran feria de emprendedores.