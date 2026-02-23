Rivadavia: más de 10.000 personas cantaron con "Tardecitas de Verano"

Decime Chango.

Los Videla.

La Joda.

Omega, quienes cerraron la noche bien arriba.

Además de la música, el público disfrutó de diversas intervenciones artísticas de academias de danza locales. Participaron los grupos Renacimiento Gaucho, Chakay Manta y Semillas de Vida, mientras que el ritmo caribeño llegó de la mano de Panambi con presentaciones de salsa y bachata.

Emprendedores y gastronomía

En paralelo al show artístico, la feria de emprendedores sumó un gran movimiento al parque. Decenas de stands ofrecieron productos de diseño, artesanías y gastronomía local. Este espacio no solo aportó color a la jornada, sino que funcionó como una plataforma clave para la promoción y visibilización del trabajo de los emprendedores del departamento.

Con este éxito de convocatoria, "Tardecitas de Verano" reafirma su lugar como una de las citas obligatorias del calendario estival sanjuanino.