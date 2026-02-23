La Liga Profesional de Fútbol no tendrá descanso y este martes iniciará su fecha 7 con cinco partidos. El calendario apretado de partidos se da en el marco de un año mundialista y en la previa del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
El Torneo Apertura cerró la fecha 6 y el martes larga la 7
El Torneo Apertura jugará desde este martes la fecha 7 de su apretado calendario. El duelo de Lanús - Boca se jugará en marzo y el de Aldosivi - Argentinos Jrs. no tiene fecha.