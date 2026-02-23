"
El Torneo Apertura cerró la fecha 6 y el martes larga la 7

El Torneo Apertura jugará desde este martes la fecha 7 de su apretado calendario. El duelo de Lanús - Boca se jugará en marzo y el de Aldosivi - Argentinos Jrs. no tiene fecha.

La Liga Profesional de Fútbol no tendrá descanso y este martes iniciará su fecha 7 con cinco partidos. El calendario apretado de partidos se da en el marco de un año mundialista y en la previa del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Boca esta semana por Copa Argentina y su compromiso con Lanús, que debe jugar por la Recopa Sudamericana, pasó para marzo. Argentinos Juniors está disputando un lugar en la Copa Libertadores y su juego con Aldosivi aún no tiene fecha confirmada.

FECHA 7 – TORNEO APERTURA

MARTES 24/2

  • 17.00 - PLATENSE VS DEF. Y JUSTICIA
  • 19.15 - SAN LORENZO VS INSTITUTO
  • 19.45 - CENTRAL CÓRDOBA VS TALLERES
  • 21.30 - BELGRANO VS ATL. TUCUMÁN
  • 22.00 - GIMNASIA (MZA) VS INDEPENDIENTE

MIÉRCOLES 25/2

  • 17.00 - GIMNASIA LP VS ROSARIO CENTRAL
  • 17.00 - BARRACAS CENTRAL VS TIGRE
  • 19.30 - NEWELL´S VS ESTUDIANTES LP
  • 19.30 - VÉLEZ VS DEP. RIESTRA

JUEVES 26/2

  • 17.15 - SARMIENTO VS UNIÓN
  • 17.15 - RACING VS INDEPENDIENTE RIV.
  • 19.30 - ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) VS HURACÁN
  • 19.30 - RIVER PLATE VS BANFIELD

MIÉRCOLES 4/3

  • 21.00 - LANÚS VS BOCA

POR DEFINIRSE

  • ALDOSIVI VS. ARGENTINOS JRS

POSICIONES

Posiciones F6 - Torneo Apertura

