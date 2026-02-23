Luego del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido en una zona serrana del municipio de Tapalpa, el Gabinete de Seguridad informó que se registraron 252 bloqueos en 20 piuntos del país. Según el parte oficial, hasta las 20.00 horas el 90% de esos cortes —229 en total— ya habían sido desactivados.
Hay al menos 14 muertos y 45 detenidos tras el asesinato del narco "El Mencho"
Hubo incidentes en 13 de los 32 estados de ese país. Entre las víctimas fatales hay agentes de la Guardia Nacional. El gobernador de Jalisco aseguró que “se viven horas críticas”.