Hay al menos 14 muertos y 45 detenidos tras el asesinato del narco "El Mencho"

De acuerdo con la información oficial, solo 23 bloqueos permanecen activos, además de cuatro cierres parciales en distintos puntos del territorio. Las autoridades no precisaron en qué estados continúan esos cortes ni los plazos previstos para su levantamiento definitivo.

El estado de Jalisco concentró la mayor cantidad de incidentes, con 65 bloqueos, principalmente en carreteras federales, rutas estatales y vialidades urbanas estratégicas. Desde el Gabinete de Seguridad indicaron que el operativo continúa para restablecer la circulación y evitar nuevos episodios de violencia.