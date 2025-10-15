La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la venta en todo el país de una reconocida golosina y una serie de productos calificados como "keto". Así quedó plasmado en las Disposiciones 7558/2025 y 7566/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.
ANMAT prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos "keto"
De acuerdo con la Anmat se trata de productos falsificados de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.