ANMAT prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos "keto"

De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no presentan en su rótulo registros sanitarios ni información que determine su origen. "Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República", advirtió la Anmat.

Y advirtió que por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto tienen que se ser considerados "productos apócrifos" potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.

En tanto, la Disposicion 7566/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea el producto rotulado como: 'Copito de Nieve, Heladitos Secos', R.N.E. N°: 04017294, R.N.P.A. N°: 04039186-04039187".

La medida alcanza en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.