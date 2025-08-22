"
Sorteo de viviendas del IPV: este es el cronograma oficial

El 25 de septiembre se realizará el segundo sorteo de viviendas de la gestión. Los interesados podrán elegir el barrio entre el 1 al 8 septiembre.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informa el cronograma oficial para participar del Sorteo Provincial de Viviendas – San Juan 2025. Se trata de unidades habitacionales que no fueron adjudicadas en sorteos anteriores. El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social de la Provincia.

Cada grupo familiar podrá participar en un único sorteo, seleccionando un solo barrio, de acuerdo con su domicilio y cumpliendo los requisitos establecidos por el IPV.

Cronograma de actividades

  • Hasta el 29 de agosto → Actualización de datos o incorporación al padrón.

  • Del 1 al 8 de septiembre → Inscripción y elección de barrio a través de la web oficial del IPV.

  • 9 y 10 de septiembre → Publicación y consulta de padrones provisorios.

  • 12 y 15 de septiembre → Recepción de reclamos.

  • Del 16 al 18 de septiembre → Ajustes y correcciones internas de padrones.

  • 19 de septiembre → Cierre definitivo de padrones.

  • Del 22 al 24 de septiembre → Publicación de padrones definitivos.

  • 25 de septiembre → Sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia.

Los barrios incluidos son:

  • Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas
  • Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas
  • Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas
  • Pocito: El Jagual – 13 viviendas
  • Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas
  • San Martín: Caraballo II – 61 viviendas
  • 25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas

El objetivo de estos sorteos es garantizar transparencia y equidad en la asignación de las unidades disponibles.

