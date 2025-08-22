El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informa el cronograma oficial para participar del Sorteo Provincial de Viviendas – San Juan 2025. Se trata de unidades habitacionales que no fueron adjudicadas en sorteos anteriores. El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social de la Provincia.
Sorteo de viviendas del IPV: este es el cronograma oficial
El 25 de septiembre se realizará el segundo sorteo de viviendas de la gestión. Los interesados podrán elegir el barrio entre el 1 al 8 septiembre.