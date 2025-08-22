Baistrocchi: "Hay que ir hacia adelante, no a la izquierda ni a la derecha"

Baistrocchi defendió el valor de su paso por la gestión pública y lo presentó como un diferencial en la campaña. “No somos una expresión improvisada, tenemos una trayectoria y sabemos cómo gestionar los recursos del Estado en beneficio de la gente”, destacó. Según indicó, ese camino lo habilita a plantear propuestas realizables y no meramente declamativas.

El dirigente cuestionó la dinámica política en la provincia y la fragmentación entre partidos. Sostuvo que muchas veces las disputas se concentran en liderazgos personales y no en la búsqueda de consensos amplios. “San Juan necesita dirigentes que dejen de lado las mezquindades y piensen en el futuro. No alcanza con promesas, hace falta gestión y compromiso real”, apuntó.

Sobre los ejes de campaña, el exintendente mencionó a la seguridad, la educación y el empleo como los principales puntos de agenda. “Tenemos que discutir cómo generamos empleo genuino, cómo fortalecemos la educación pública y cómo le damos más herramientas a la seguridad. Estos son problemas de todos los sanjuaninos, no de un sector político”, aseguró.

Baistrocchi, remarcó que no se puede permitir que la agenda nacional opaque los debates provinciales. “La política nacional atraviesa todo, pero nosotros queremos discutir qué necesita San Juan en este momento. La gente está cansada de que se prioricen peleas que no le resuelven nada en su vida cotidiana”, sostuvo.

También, negó presiones de gobernadores de su propio espacio para bajarlo, pero admitió “presiones de otros lados” y “operaciones” mediático-administrativas. Mencionó que el Tribunal de Cuentas lo tuvo “seis meses dando explicaciones” por supuestas irregularidades que “no prosperaron”, y publicaciones que lo obligaron a desmentir hechos “que nunca pasaron”. “En democracia, la diversidad cada vez molesta más. Pero este desafío es generacional y federal: un espacio joven y plural que queremos hacer cada vez más grande”, afirmó. Y cerró con un trazo de campaña: “No somos anti nadie. Queremos proponer un plan coherente a los sanjuaninos y sumar para revertir lo que hoy está pasando en el país”.

Asimismo, defendió la conformación de la lista como un reflejo de una construcción colectiva. Señaló que Paola Díaz representa al sector docente, Pedro Rodríguez a la seguridad, y que los suplentes aportan miradas sociales y educativas que enriquecen el proyecto. “No se trata solo de nombres, sino de un equipo que tiene claro qué quiere para la provincia”, remarcó.

El candidato insistió en que el desafío de su frente es salir de la lógica de la grieta y ofrecer una alternativa. “Tenemos que dejar de discutir en blanco y negro y empezar a pensar cómo generamos oportunidades para nuestra gente. El pueblo no espera discursos, espera soluciones”, concluyó.

Por Gabriel Rotter.