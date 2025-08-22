Banco San Juan y Sistema B, anfitriones de un evento de líderes empresariales

Luego tomaron la palabra Fernando González, Gerente Corporativo de Banca Mayorista, y Marcelo Parada, Gerente Corporativo de Marca y Patrocinio de Grupo Petersen, empresa propietaria de Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Junto a Marina, anunciaron una alianza entre las organizaciones para impulsar la promoción y el crecimiento de empresas de triple impacto en Argentina, generando condiciones que les faciliten el acceso a soluciones financieras responsables y sostenibles.

“Es muy importante esta alianza con Grupo Petersen y sus cuatro bancos, que son grandes actores del mercado y están entendiendo hacia dónde deben ir los negocios. Su apoyo y acompañamiento a futuro va a ser clave para los años que vienen y por eso lo celebro”, destacó Marina Arias.

“Nuestro propósito es agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”, dijo Marcelo Parada. “Estamos convencidos que el potencial de San Juan es enorme. No queremos ser solamente un agente financiero, queremos acompañar a todos los actores a que tengan un crecimiento sostenible”.

“Queremos ser aliados estratégicos, entender dónde están parados nuestros clientes, acompañar este proceso y ser el facilitador que posibilite dar ese salto diferencial”, agregó Fernando González. “El empresariado argentino hace maravillas, los que somos proveedores de servicios tenemos que buscar esas palancas que les hagan más fácil el trabajo”.

En este sentido, se anunció una edición presencial de Camino+B en la ciudad. Se trata de un programa de acompañamiento para empresas sanjuaninas interesadas en alcanzar la Certificación de Empresa B. La implementación estará a cargo de la Empresa B Conexxión, consultora local especializada en triple impacto y transformación organizacional. Durante tres encuentros, las compañías participantes adquirirán metodologías y herramientas, a través de la Evaluación de Impacto B, para medir el impacto socioambiental de sus operaciones en las comunidades, y planificarán acciones concretas para mejorarlo.

Las empresas que demuestren operar con altos estándares de desempeño socioambiental, contarán con el acompañamiento de Consultores B y de Sistema B Argentina para implementar las acciones necesarias para aplicar a la Certificación de Empresa B durante este año, ya que en 2026 entran en vigencia los nuevos estándares de B Lab, que elevan la vara para todas las Empresas B del mundo.

Banco San Juan bonificará el 100% del costo de participación a 10 empresas de triple impacto de la provincia que quieran participar del programa. Además, les brindará apoyo financiero en la implementación de mejoras que tengan que hacer para alcanzar los requisitos de la certificación y en los costos de aplicación a la misma. El programa inicia el 26 de agosto y los interesados pueden acceder a más información y pre-inscribirse en https://bit.ly/CaminoB_SanJuan2025.

“Invitamos a las empresas que necesitan financiamiento a que nos golpeen las puertas. Queremos acompañar a las PyMEs en la transición a esta nueva economía que estamos buscando. Es por eso que desde el grupo queremos apoyar a las empresas sanjuaninas que quieran hacer el Camino+B e incrementar la Comunidad de Empresas B en la región”, dijo Leonardo Picardi, Líder de Financiamiento y Alianzas Sostenibles para Banca Mayorista de Grupo Petersen.

Durante el evento, los participantes también escucharon el panel “Competitividad para los negocios del futuro”, moderado por María José Almerich, Socia de Conexxión. Donde disertaron Mercedes Álvarez, Gerente de Sustentabilidad de Trivento (Empresa B); Miguel Ippólito, Director de Gestión de Grupo Mitre (Empresa B), Mario Hernández, Gerente de Sustentabilidad de Los Azules; Mariano Carmona, Director Ejecutivo de San Juan Bureau de Eventos y Convenciones.

Sobre Sistema B Argentina

Sistema B es una organización que trabaja para construir un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo. Promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común. Las Empresas B son compañías certificadas por cumplir con altos estándares de desempeño social, ambiental y transparencia. En Argentina hay 270 y en el mundo superan las 10.000.