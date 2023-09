Alfredo Cornejo ganó las elecciones en Mendoza

El peronismo, que llevó a Omar Parisi como candidato a gobernador, quedaría relegado al tercer puesto con unos 15 puntos, los mismos que obtuvo en las PASO. El que creció en proyección es Mario Vadillo que asoma cuarto con el 11%. Cerrando la elección aparece el candidato del Frente de Izquierda Lautaro Jiménez con 4 puntos.

Llegó Patricia Bullrich para acompañar a Alfredo Cornejo

Mientras se aguardaba por la llegada a Mendoza de la candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, una de las primeras figuras nacionales en aparecer por el búnker de Cambia Mendoza fue Mario Negri, el cordobés que preside el bloque radical en la Cámara de Diputados.

Desde allí celebró que "los mendocinos ratifiquen los buenos gobiernos". Según opinó "a nivel personal: "Esta es una elección que va a engrosar los triunfos de Juntos por el Cambio en las provincias".

Sobre las elecciones nacionales que vienen en octubre y -posiblemente- en noviembre, Negri diferenció lo que sucedió en las PASO con el triunfo de Javier Milei con lo que podría pasar en las generales: "Creo que ahora hay que ir en serio pensando en cómo sería el gobierno que viene. Juntos por el Cambio tiene la experiencia de lo que pasó (en el Gobierno anterior) y quizás tengamos 10 u 11 gobernadores, más los números en el parlamento para poder llevar adelante las ideas. Acá hay un equipo".

"No cumplimos las expectativas de los mendocinos"

El candidato del peronismo Omar Parisi reconoció que los resultados de la elección no fueron los esperados, unos minutos antes de las 21. Sin embargo, se mostró "conforme con lo trabajado" durante la campaña electoral.

"En algunos lugares estuvimos muy solos", señaló Parisi apuntando de manera directa a los intendentes peronistas que no se pusieron la campaña al hombro y disparó de cara a las elecciones nacionales: "Veremos cómo se comportan ahora".

Entre lo que destacó estuvo el triunfo en algunos municipios: "Ganamos en Malargüe y en tres departamentos más".

Sobre el futuro del peronismo, Parisi afirmó que lo que se necesita es "unidad" y que "los candidatos del peronismo tengan el apoyo del peronismo".

Lucas Ilardo, su candidato a vicegobernador, acompañó las declaraciones de Parisi: "Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible. Hace unas semanas se decía que íbamos a sacar 5 o 7 puntos pero mantuvimos el resultado de las PASO. Y hemos logrado recuperar un municipio como Malargüe".

"A los que no pusieron todo les digo que yo duermo con la conciencia tranquila y no me quedé con nada", dijo.

El radicalismo celebró en municipios clave, según los resultados oficiales

Antes de que se conocieran los resultados oficiales, el intendente Marcelino Iglesias confirmaba que Cambia Mendoza se había impuesto en Guaymallén por lo que Marcos Calvente, el actual secretario de Obras, será el nuevo intendente.

"La victoria es para Cambia Mendoza en Guaymallén y el resultado es irreversible", dijo el actual jefe comunero, que también señaló que el Frente Elegí quedó cuarto en el municipio.

Calvente se mostró contento pero más cauto: "Son datos preliminares pero sí. Al momento indican que la tendencia es favorable y estamos esperanzados. Vamos a seguir en esta línea, llevando el municipio hacia adelante".

En Capital, Ulpiano Suarez fue reelecto con el 55% de los votos. La victoria del radicalismo se repitió en Godoy Cruz, donde Diego Costarelli será el nuevo intendente.