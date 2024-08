Alejandro Spinello, el argentino que asesora a Kamala Harris en la carrera hacia la Casa Blanca

“Empezó todo gracias a la charla con un amigo que estudió Administración Pública en Harvard. Yo estaba muy interesado en todo lo que pasaba, en lo que percibía que podía ocurrir. Le pedí que me contactara con los equipos de Obama y le dije que quería participar de alguna manera en lo que vendría, que quería estar. Y él me dijo ‘sí, sí, claro; te conecto, pero con la gente de Hillary, que es la que va a ganar’”, cuenta Spinello, y sonríe con ese recuerdo de la interna. “Con mucho respeto le dije que no, que yo quería ir con la gente Obama. Me daba cuenta de que era un fenómeno importantísimo. Y ahí me acerqué”.

No sólo eran los albores de las redes sociales en el mundo entero, sino que Estados Unidos albergó en ese 2008 la primera campaña presidencial con fuerte, protagónica, presencia de ellas. De Facebook sobre todo. El mendocino, además de sumar a la propuesta de Obama desde lo comunicacional, cuenta que se encargó principalmente de encontrar y “rastrear” a los estadounidenses que vivieran en el exterior para que se inscribiesen y votaran. Por el sistema de colegios electorales que tienen los comicios estadounidenses, esos votos que vendrían overseas eran –y fueron- vitales para el triunfo contra el binomio republicano de John Mc Cain y Sarah Palin. Obama ganó en 28 estados.

Kamala Harris: un renacer total

Luego de participar en las dos victorias de Obama (2008 y 2012), Alejandro Spinello siguió acompañando activamente a los demócratas en las campañas de Hillary Clinton en 2016 y Joe Biden en 2020. Esta última decretó el retorno demócrata al poder, venciendo al intento reeleccionista de Trump. Y ahora, cuatro años más tarde, la apuesta del partido en principio era impulsar a Biden nuevamente. Sin embargo, el espacio viró sobre su eje y puso sobre la mesa –como ya es costumbre en la política norteamericana - a una vicepresidenta como la nueva candidata: Kamala Harris asumió el desafío y fue formalmente postulada en la convención.

¿Y qué es Kamala para la esperanza demócrata? ¿Qué implica este cambio para su fuerza política? Spinello respondió a UNO desde el corazón mismo de la campaña de Harris, en medio de los discursos y las reuniones de Chicago.

“Un renacer total. Sin dudas. Hace un mes y medio, el 100% de las encuestas coincidía en un triunfo grande de Trump. Y cuando Biden decide bajar su candidatura, esa tendencia cambió radicalmente. Hoy el 80% de las mediciones muestra que cambió esa idea. Que cambió la cabeza de los votantes. Pero además de eso, Harris ha despertado un fervor popular importantísimo y casi inédito. Estando acá yo observo un interés que no percibía desde el 2008. Desde Obama”, afirma el mendocino.

“Lo que tiene Harris es que está del lado de la gente y puede demostrar que lo estuvo siempre. Y el norteamericano lo percibe y lo pone en valor a eso; no es un elemento menor para su convencimiento político. Por ejemplo, ella fue prosecutor por el Estado de California, fue fiscal de Estado. Siempre defendió intereses del pueblo y no de sectores particulares. Demuestra que su interés y su trabajo están orientados al bien común. Y eso genera mucha empatía en la gente; eso el elector lo ve. Lo sabe”, argumenta el mendocino, que hizo una pausa en el último día de la convención para contestar a esta entrevista.

UNO le pregunta por los ejes de la campaña. Por los vectores sobre los que gira, inclusive, su propio trabajo en Chicago, durante la semana frenética de reuniones, encuentros y debates.

“Uno de los ejes lo puedo poner en una frase: ‘Cuando peleamos, ganamos’”, apunta Spinello. Es un buen resumen de con qué idea estamos acá y con qué convencimiento. “Y el segundo eje es no mirar para atrás políticamente. Lo dijo uno de los oradores: Donald Trump es el pasado; es como el ex novio con el que ya rompiste. Ya está. Además de eso, no sacamos de vista que el gran tema de esta elección son los derechos: todas las propuestas de los republicanos son para quitar derechos. Lo han dejado claro. Y nosotros acá hablamos de lo contrario: hablamos de libertades personales, de derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, de libertad de expresión. Es claro dónde se para uno y dónde otro. Y cuáles son las agendas”, puntualizó.

Justamente, la fórmula presidencial también tiene otra “estrella” y es Tim Walz, el candidato a vicepresidente de Harris. Al gobernador de Minessota lo describen dos características centrales: su cercanía con el norteamericano “de a pie” (ya se dijo que estuvo en el ejército, movilizado durante la guerra de Irak, fue maestro de escuela y entrenador de Football) y sus políticas en pos de facilitar el acceso a la salud y la educación universitaria (hizo gratuita la matrícula para estudiantes de bajos recursos con su beca llamada “North Star Promise Scholarship”, por ejemplo). Sus políticas van de la mano con esas claves de la campaña demócrata.

“A mí me llamó la atención la gente que vino a hablar por él, por Walz", marca el hombre de los medios. Estuvieron sus compañeros del ejército, su familia, la gente de su equipo de fútbol americano, ¡que los sacó campeones además! (ríe); sus ex alumnos. Vi gente que vino a poner la cara por él. A decir: ‘che, este es un tipo sano, un tipo moral, lo conocemos de toda la vida, sabemos quién es’. Me gustó eso. Me gustó como acción desde lo ciudadano, no sólo desde lo político. Porque vi a un ciudadano implicarse por lo que le importa. Por lo que quiere para su país y dispuesto a hacer algo para formar parte. Creo que hay mucho que aprender ahí”, destacó.

El vínculo con Obama, Al Gore y la Economía Sustentable

Desde Chicago, Spinello rememora sus tareas para los demócratas en el principio, en aquella primera campaña de Barack Obama. “Hacíamos de todo: actos importantes en Madrid y otras ciudades de Europa, cursos, eventos para recaudar fondos. De todo. Y yo apliqué mis habilidades audiovisuales. Algo interesante es que generábamos videos virales cuando aún no existían los virales. Y lo transformamos en un insumo importante para la discusión pública. Eso, el equipo de Mc Cain, el candidato republicano, no lo vio hasta que fue tarde y ya lo habíamos capitalizado nosotros. Fue una ventaja interesante que tuvimos. Es más, tiempo después me lo presentan a Mc Cain, que por otra parte es un caballero, en una cena bipartidaria antes de la asunción de Obama, y le dicen: ‘¡Mirá: él es el que hacía nuestros videos!’. Nos sacamos una foto y debo decir que vi, a pesar de que había sido adversario de Obama, a un político absolutamente respetable, dispuesto a ayudar al ganador. Un patriota", cuenta.

Spinello, quien además es CEO de Grupo América Interior, cuenta que con los años fue tejiendo una amistad con el mundo de los demócratas norteamericanos y con muchos de quienes los rodean: activistas, empresarios, emprendedores y dirigentes. Entre otros, habló de su vínculo con el estratega político Juan Verde, con quien ha participado de otras cumbres y campañas. Muchas, ligadas a uno de los expertises de Verde: sustentabilidad y la Green Economy.

Fue precisamente en una cumbre de Economía Verde, propiciada por Spinello, que Barack Obama visitó la Argentina como disertante. Era 2017, sus primeros meses luego de haber estado en la cima del poder político durante casi una década. En el inicio de su discurso, el ex presidente norteamericano nombró al empresario mendocino y le agradeció por ser uno de los organizadores del evento. Por participar de ese desafío que tenía que ver con la sustentabilidad y el ambiente.

“Fue así. Exactamente. Y lógicamente fue algo muy lindo, muy fuerte para mí. Porque además de la importancia que tiene Barack Obama para el mundo, para la historia, es alguien a quien admiro. Entonces casi que te pellizcas en un momento así, te cuesta creerlo. Aparte porque fue algo espontáneo de él en ese momento, no es que fue pedido ni nada por el estilo. Eso le dio más valor”, comentó a este diario.

El vínculo con la sustentabilidad -tema sobre el cual trabaja hace años- también lo ligó por otro lado al mundo de dirigentes norteamericanos. El mendocino fue cofundador para Hispanoamérica de la fundación The Climate Project, de Al Gore, quien fuera vicepresidente de Bill Clinton y Premio Nobel de la Paz en 2007. "Hicimos campañas en México, España y Argentina para formar futuros líderes en la lucha contra el cambio climático. Una tarea importante, profunda y de la que se aprende mucho. En realidad, para eso me acerqué a muchas de estas labores, fundamentalmente: para aprender”.

Su tarea en Chicago

En once semanas Kamala Harris puede entrar en la historia. Lo sabe. Tal vez por eso su discurso de cierre en la convención tuvo tanto sentido histórico. Hizo foco en ese concepto: les pidió a los votantes, no sólo su apoyo y su participación, sino “ser sujetos históricos”. Algo así como ser protagonistas, y no extras, del cambio que le propone a Estados Unidos.

Antes de ella, al encuentro demócrata asistieron ni más ni menos que Clinton, Obama y Biden, quienes también enfervorizaron al United Center con sus discursos. Sobre todo, con una ponderación del presidente actual y de la gesta que, aseguran, no se debe perder en el período 2025-2029. Obama, por ejemplo, habló de “la recuperación más fuerte del mundo”, en referencia a la gestión postpandemia de Biden. Además de ellos, al corazón de Illinois acudieron cientos de líderes, empresarios y ciudadanos que quieren impulsar a Kamala.El empresario mendocino Alejandro Spinello junto a Hillary Clinton, candidata presidencial en 2016.

El empresario mendocino Alejandro Spinello junto a Hillary Clinton, candidata presidencial en 2016.

La convención, un hito ya tradicional para los dos partidos históricos, comenzó el 19 de agosto y finalizó este 23. Ahí el mendocino Spinello trabajó con otros asesores y colaboradores. Su tarea, según contó a UNO, hoy está centrada en varios ejes: uno de ellos es la captación del voto latino, importantísimo en cualquier elección norteamericana y de demostrado peso en varias victorias del pasado. Desarrollan estrategias comunicacionales, analizan qué políticas y propuestas de la candidata son las que repercuten más en ellos y trazan planes para llegar fortalecidos al martes 6 de noviembre, día de la elección.

“Son días de muchísimo trabajo. Desde temprano hay desayunos, reuniones, se alinean distintas estrategias, se les da forma y se hacen talleres de distintos temas. Una de las cosas en estos días ha sido, por ejemplo, cómo maximizar el voluntariado y las tareas que hacen los que nos apoyan. También cómo darle un mejor uso a la inteligencia artificial en la campaña. Se definen labores como las de los ‘packs’, que son grupos de privados que brindan recursos para el partido y arman comités", explicó.

Para estos asesores, cada día tiene diferentes desafíos. Y según le explicaba a este diario, muchos están divididos de acuerdo a las capacidades y los puntos fuertes de quienes se acercan a sumar impulso. "Se arman eventos, se recaudan fondos. En fin, hay workshops de todo tipo y se comparte con gente de mucho nivel intelectual. Y a la tarde son las disertaciones; lo que se ve por televisión”, resume Spinello sobre su tarea en Chicago. Es sólo una parte de lo que hará en esta campaña que entra en sus meses decisivos.

Para terminar, UNO planteó algunos interrogantes puntuales para entender lo que vendrá y cuál será su impacto en el mundo.

- ¿Por qué debe importarle esta elección a la Argentina? Qué es lo que debe mirar, por ejemplo, un mendocino ante lo que pase el 6 de noviembre en Estados Unidos.

- Es una respuesta amplia. Debe importarnos por varios motivos: como mendocinos, podemos hablar del valor de la energía, los combustibles, por ejemplo. Lo que ocurra en un país tan importante define desde el valor del transporte público hasta cuánto sale llenar el tanque de una cosechadora. Define el valor de los commodities, porque estamos parados en uno de los jugadores fundamentales del mercado global y lógicamente, en un jugador fundamental también para Mendoza y sus exportaciones. Eso por un lado. Por otro, Estados Unidos define aspectos sobre las telecomunicaciones también. Pensemos que los dos sistemas operativos más fuertes, en todos nuestros celulares, son firmas norteamericanas. Esta charla, en este momento, la estamos teniendo a través de empresas de Estados Unidos. Podemos hablar de lo cultural, lo ambiental, lo político y varios aspectos más. Lo que pasa en ese país repercute en todo el mundo. Es la mayor potencia mundial.

- ¿Y cómo impactaría en nuestro país una victoria de Harris?

- Positivamente. El compromiso argentino es con Estados Unidos. No con un gobernante. Y el compromiso de Estados Unidos es con toda la Argentina también y no con un gobernante. Tenemos vínculos históricos desde siempre. Desde Sarmiento, desde las bases de nuestra Constitución. Y tienen que ser lazos aún más sólidos en el futuro, desde lo político y fundamentalmente desde lo comercial. El mundo está cambiando y Argentina tiene la posibilidad enorme de ser un aliado fuerte de Estados Unidos. Por el nuevo 'mapa' geopolítico, con China como otro jugador relevante, Estados Unidos va a buscar nuevos proveedores para muchas de sus necesidades y para la enorme demanda que hay en Norteamérica de bienes y servicios. Hoy estamos aprovechando el 0,001% del potencial que tiene esta relación. Pero creo que podemos trabajar virtuosamente y revertir eso para la Argentina".

Fuente: Diario Uno