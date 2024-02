Alberto Fernández habló tras ser imputado por la Justicia

Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

"Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. El concepto imputación es que se investigue. Lo que no me parece razonable es la forma que comenzó", comenzó diciendo Fernández en relación a la causa que está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada este miércoles por el fiscal federal Ramiro González.