Alberto Fernández calificó de "lapidario" el informe del FMI

A continuación, ante una consulta sobre la confianza en un acuerdo con el FMI tras el informe que emitió el organismo ayer, opinó: “El informe, teniendo en cuenta que lo hace responsable, fue lapidario. Pero es algo que ya sabíamos, se lo contamos al Fondo, y el Fondo, en todo caso, debió admitir lo que ya sabíamos”. Subió así el tono en comparación con las declaraciones emitidas más temprano por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien había calificado como “tímido” el análisis del organismo monetario.

El extenso informe Ex Post Evaluation (EPE) se conoció ayer. Allí, el FMI detalló las críticas realizadas por el propio organismo hacia el diseño y la ejecución del programa firmado hace 3 años. Entre otros aspectos, la “autopsia” de ese acuerdo incluyó una serie de lecciones para el organismo tras el fallido resultado del programa más cuantioso registrado en la historia del organismo por USD 57.000 millones.

El acuerdo de 2018 debió haberse desarrollado hasta este año, pero en julio de 2020 fue desactivado por completo, al punto que llegó a cumplir solamente 4 revisiones de las 12 previstas originalmente. En el FMI evitaron señalar errores por el fracaso, pero enfatizaron que “la estrategia del programa resultó demasiado frágil para los desafíos estructurales profundamente arraigados y las realidades políticas de Argentina”. “El problema fundamental fue la falta de confianza en la sostenibilidad fiscal y externa”, dijeron.

Cerruti, durante su conferencia de prensa semanal, aseguró que “en algunos aspectos es tímido el balance”, e indicó que “es importante que el Fondo pueda ver si efectivamente se cumplieron los requisitos del artículo 6 de su estatuto en el cual se ponen las condiciones por el que se le da un préstamo”.

Además, y por otro lado, la funcionaria señaló que “las reservas están bajo control y no causan ningún tipo de intranquilidad”, y se refirió al plan económico que el Presidente se comprometió a enviar al Congreso a principios de diciembre. “En algún momento del verano tendremos el plan plurianual y vamos a convocar a sesiones extraordinarias; en este momento estamos trabajando, pero si le dijéramos que lo vamos a presentar en lo que queda del 2021, no me creerían”, aseguró. Y completó: “Suponemos que va a estar en los primeros meses de 2022″.

Por otro lado, la portavoz evitó dar definiciones sobre el esquema de doble indemnización para los despidos que finaliza a fin de año. Sólo se limitó a informar que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, será el encargado de decidir la cuestión. No obstante, resaltó que el empleo se recuperó en los últimos meses y ya se encuentra por encima de los niveles de diciembre de 2019.

Cerruti reconoció además que las provincias serán castigadas por el rechazo del Congreso al Presupuesto, pero responsabilizó a la oposición. “Efectivamente hay un castigo muy fuerte y ese castigo viene de los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio”, contestó.