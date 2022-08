AFIP descartó una nueva moratoria para el monotributo

No obstante, aclaró que, “por ahora, no va a salir una nueva moratoria”, y advirtió ciertas conductas como las de aquellos que “a veces no pagan y se financian con los intereses” de los planes diseñados por la AFIP.

En declaraciones a Radio Continental, Castagnetto reiteró el concepto de “pescar fuera de la pecera” que expresara ayer en una entrevista concedida a la agencia de noticias Télam, y señaló al respecto que su tarea es “en forma criteriosa y ordenada, buscar los huecos donde la AFIP no llega”.

Por otra parte, manifestó que “el secreto fiscal se va a mantener”, y que desde el organismo recaudador “vamos a tratar que se cumpla a rajatabla”.

“El secreto fiscal es simplemente, nada más y nada menos, que no se publique la identidad de cada una de las personas humanos y las empresas”, y su levantamiento sólo se da “cuando la Justicia pide información a través de diversos oficios, que uno tiene que cumplir”, explicó.

En otro orden, el funcionario relativizó la eficacia de una reducción de la carga tributaria como incentivo para la formalización laboral, y sostuvo en ese sentido que “se han tomado infinidad de medidas y los resultados realmente no han sido los que esperábamos”.

“Hemos tomado medidas en la pandemia, los que hoy están con Repro tienen una reducción de las contribuciones, en el Norte Grande tienen la misma reducción”, aclaró, para agregar que “sin embargo, no vemos la cantidad de empleados que se registren en función de esa reducción”.

Por tal razón, Castagnetto concluyó que la registración laboral “no pasa por la reducción de aportes sino por una concientización del empleador”, así como por una información incorrecta por parte de algunos empleados.

Al respecto, indicó que muchas empleadas de casas particulares temen al blanqueo “porque creen que van a perder los planes o la AUH (Asignación Universal por Hijo) y no es así”.

Además de la “lucha constante contra el trabajo no registrado”, Castagnetto puso el foco en el “trabajo ilegal y la trata laboral”, al tiempo que sentenció: “en el siglo XXI no podemos seguir teniendo trabajadores desempeñándose en forma inhumana, con remuneraciones que en algunos casos son de $ 20.000 por mes”.