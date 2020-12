Aborto: Francisco Guevara fundamentó su voto a favor

"En ningún momento la ley viene a imponer u obligar a alguien a abortar, viene a visibilizar una problemática" apuntó quien supo meterse en el centro de la escena por ser el único legislador de San Juan en tener dicha postura. "Nadie quiere que una mujer llegue a esta situación pero hay que trabajar para que no exista la ilegalidad" resaltó.

Además, el diputado oficialista habló de la existencia de una generación, de la cual se siente parte, en la que existe una demanda por la educación sexual

"La idea es dar las condiciones básicas sanitarias mínimas y que no exista la desigualdad actual entre las mujeres que pueden acceder y no" comentó.

Ante la consulta sobre la postura del resto de los diputados por San Juan, quienes votarán en contra, destacó que "estamos en democracia" y "la discusión se da en el Parlamento". Del mismo modo, dijo respetar a los que no comparten su voto.

"La sociedad debe madurar, no puede ser que las convicciones de un sector busquen someter a la del otro" cuestionó.

Para finalizar, Francisco Guevara, que votará por primera vez sobre el tema, dejó en claro que si fuera mujer no abortaría pero no por ello puede mirar hacia otro lado y que busca que la responsabilidad sobre este tipo de acciones también recaiga sobre los hombres. "No puedo desconocer a quienes no pueden pagar o no están a la altura de quienes si tienen la posibilidad de optar por esta práctica. No queremos que ninguna mujer llegue a esto." apuntó.