A 10 años de su muerte, las hijas de Alberto Nisman hablaron por primera vez sobre el caso

Como no quería volver, Iara decidió plegarse a las vacaciones que en paralelo realizaban su mamá, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y su hermana más chica, por Europa. Sin embargo, a los pocos días les llegó la noticia de la muerte del fiscal.

"Estábamos en París y me acuerdo que estábamos las tres en una habitación, en un hotel juntas. Yo me había dormido y de la nada me desperté y estaban mamá y Iara llorando", relató Kala sobre el momento.

A ese recuerdo, Iara sumó su versión: "Ese día mi mamá recibió un llamado que decía que mi papá no contestaba a los mensajes. Yo ahí le empecé a escribir un poco desesperada por una respuesta. Le empezamos a escribir a él y a llamarlo. Hasta que bueno, recibimos el llamado que nos comunicaba la noticia. Ahí ya es como que mis recuerdos por ahí no están tan claros".

La causa Nisman en los ojos de sus hijas

Respecto a la causa de la muerte de su padre, ambas coinciden en que se trató de un asesinato. "Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa", afirmaron.

La mayor recordó también cuando fue consciente de que su padre podría llegar a estar en peligro. "En un verano en 2013 estábamos en Brasil con mi papá y Kala y yo empezaba a tener redes sociales. No se qué estábamos hablando de Twitter que él me dijo que no buscara su nombre. Ahí vi una noticia que decía: 'Amenazan de muerte a las hijas de Nisman'".

Ante la pregunta de Diego Leuco sobre cómo describir a su padre para alguien de su misma edad, Kala fue contundente: "Yo diría que es un héroe para nuestro país. Es un ejemplo a seguir y a mí me ayudó mucho a perseverar y a seguir con todo lo que me propongo".

Iara, por su parte, contó que hace un mes pudo ver unos videos de su padre deseándole un feliz cumpleaños de 15 y recordó: "Yo era adolescente entonces todo el tiempo quería desafiarlo y discutíamos acerca de muchas cosas".

"Lo que él investigó, hoy se está probando"

En cuanto a la causa, la mayor de las dos aseguró que "lo que él investigó, hoy se está probando", y que también "fue muy importante para que Argentina no quede alineado a países o a una línea que por ahí va en contra de los valores que tenemos o que queremos los argentinos".