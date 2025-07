Wimbledon: Sinner derrotó a Djokovic y jugará la final con Alcaraz

Será la final del futuro, que llegó para quedarse. El enfrentamiento ideal: el 1 del mundo (Sinner) frente a su escolta (Alcaraz). Además, se reeditará el partido decisivo de Roland Garros, en la que el murciano se impuso tras un encuentro maratónico con un 10-2 en el tie-break del quinto set. El All England no tendrá, entonces, a ningún integrante del Big Three que conformaron Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic. El serbio, eliminado, se llevó una ovación que atesorará en su memoria casi como cada uno de los títulos (siete) conseguidos en Londres. Hasta el mismísimo sueco Bjorn Borg lo aplaudió a rabiar mientras el serbio abandonaba el court. La pregunta se impondrá en la conferencia de prensa: ¿habrá sido su último partido en Wimbledon? Como sea, el gigante cayó de pie.

“Es un enorme honor para mí compartir el court con Carlos [Alcaraz]. Es uno de los jugadores que admiro. Me encanta verlo. No sé si será un mejor partido que el último [la final de Roland Garros]. ¡No creo que sea posible!“, dijo Sinner tras vencer a Djokovic. Sobre el partido, el italiano analizó: ”¡No puedo creerlo! De joven, siempre veía este torneo por televisión. Nunca imaginé que podría jugar la final aquí. Fue increíble. Sé cuánto trabajo estamos haciendo mi equipo y yo. Mi padre y mi hermano llegaron hoy. Es aún más especial. Por mi parte, saqué muy bien. Me sentí genial en el court. Me moví mucho mejor hoy. Creo que todos vimos, especialmente en el tercer set, que él [por Djokovic] estaba un poco lesionado. Ha estado en una situación muy difícil. Intenté mantener la calma, intentando jugar el mejor tenis posible. Sobre todo en los momentos importantes. A ver qué nos depara la final", se ilusionó Sinner.