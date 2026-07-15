Ya se juega uno de los partidos más calientes del Mundial 2026. Por las semifinales, la Selección Argentina de Lionel Messi se juega el pasaje a su segunda final al hilo al enfrentar a la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham. En la definición ya espera España, que este martes venció 2-0 a Francia y ya está en la gran final.
Vivo: Argentina empata con Inglaterra en un partido picante
Con Lionel Messi a la cabeza, la Scaloneta va por su segunda final al hilo en la Copa del Mundo ante el durísimo combinado inglés de Harry Kane y Jude Bellingham.