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Vivo: Argentina empata con Inglaterra en un partido picante

Con Lionel Messi a la cabeza, la Scaloneta va por su segunda final al hilo en la Copa del Mundo ante el durísimo combinado inglés de Harry Kane y Jude Bellingham.

Ya se juega uno de los partidos más calientes del Mundial 2026. Por las semifinales, la Selección Argentina de Lionel Messi se juega el pasaje a su segunda final al hilo al enfrentar a la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham. En la definición ya espera España, que este martes venció 2-0 a Francia y ya está en la gran final.

Después de superar una serie de cruces exigentes, el equipo de Lionel Scaloni vuelve a afrontar una prueba de máxima dificultad. El entrenador mantuvo la base del equipo, aunque realizó algunos ajustes pensando en las características del rival. Durante la conferencia de prensa dejó en claro su filosofía: "El equipo está por delante de cualquier nombre", dejando abierta la puerta a las variantes que considere necesarias.

Argentina saldrá al campo con:

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Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con Messi como capitán y principal referente, la Albiceleste buscará volver a una final mundialista en un duelo con un enorme peso histórico y futbolístico.

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