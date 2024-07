Vinicius pidió perdón por la eliminación de Brasil: "Es mi culpa"

image.png

A pesar de ser apuntado colectivamente, también por el público mundial, y a pesar de no poder demostrar por la corta estadía en Estados Unidos, el atacante de 23 años tuvo buenas actuaciones más allá de sus dos infracciones, convirtiendo dos goles en tres partidos jugados.

La primera tarjeta contra Vinicius fue frente al seleccionado guaraní a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando su equipo ganaba por 4-1 con mucha comodidad. La segunda fue por un codazo contra James Rodríguez a los siete de iniciado el juego con el combinado cafetero. Sin chances para los cuartos de final.

“A mí me gusta el Vinicius Junior de Real Madrid y no el de Brasil”, publicó Arnaldo Ribeiro (UOL.com). Además, agregó: “No me quiero meter con él, pero así no sirve. Es más, si Neymar hubiera hecho esto las críticas serían despiadadas. El tema es que se trata de Vini y nos gusta a todos en el país”.