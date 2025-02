Verón insinuó que se va de Estudiantes si se cae el acuerdo con Gillett

"El fútbol argentino no quiere que nos vaya bien, nunca pasó. Pero lamentablemente para ellos nos va a ir bien. Y ahí van a entrar aquellos que están contra las SAD y van a querer copiar el modelo. Los vamos a dejar pero tenemos derechos de autor, ja. Está bien que sea así porque no van a poder competir y van a tener que ir a ese lugar. Nosotros no vamos a ser una SAD, en un sistema nuevo y hay mucho para revisar pero con esto te plantás desde otro lugar", completó.

Verón insinuó que se irá de Estudiantes si el acuerdo se cae

"La negociación se basó alrededor del club más allá de que el negocio es el fútbol. Si esto no funca dejamos sin cancha de hockey a las chicas, sin gimnasio, sin otro polideportivo, sin poder hacer un microestadio, sin poder tener un proyecto de Estadio el día de mañana, lugares de captación, hay todo una cuestión detrás. No pasa solo por cuánto se lleva el inversor. Nosotros queremos hacer crecer al club de manera exponencial", expresó.

"Es un proyecto mío. El club como está ya está, ya lo transité, lo pusimos bien. No tiene más para crecer y no tengo ganas de seguir renegando. Esto no se da y en junio para hacer el equipo tenemos que vender un plantel y hacer otro, no tengo más ganas. Pretendo algo más grande, mi sueño otro", reveló luego. "Si queremos algo más, hay que meter los pies en el barro y arriesgarse dentro de una lógica donde obviamente no perdamos nada pero arriesgarse al fin a algo nuevo. Si no, vemos cómo los demás juegan semifinal de Copa Libertadores y nosotros nos quedamos en el mismo lugar. Es el club, los proyectos educativos, dar más trabajo, jerarquizar la ciudad. No es solo la Copa Libertadores, el club puede ser mucho más grande. El acuerdo es para algo bueno", concluyó.