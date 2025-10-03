"
Valenciano se juega la clasificación en el cierre de grupos

El Mundial de Clubes de hockey sobre patines completará este jueves su fase de grupos. Valenciano buscará sumarse a lote de semifinalistas.

El Mundial de Clubes de hockey sobre patines masculino completará este viernes la fase de grupos. La fecha 3 se jugará desde las 14 en el estadio Aldo Cantoni. Barcelos, Barcelona y Sporting tienen su lugar asegurado para las semifinales. Valenciano, el único sanjuanino que tiene chances, intentará conseguir la clasificación.

El partido que se robará todas las miradas será el del cierre de la jornada. Valenciano enfrentará a San Jorge con la gran posibilidad de meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

El equipo sanjuanino tiene los mismos puntos que Melbourne de Australia. La diferencia es que los oceánicos se medirán ante Barcelos de Portugal y sus chances de sumar algún punto parecen pocas.

Valenciano jugará a partir de las 21.30 sabiendo cuál es el resultado que necesita para seguir en carrera. Si los oceánicos pierden su partido, los de La Barraca podrían pasar hasta perdiendo.

MUNDIAL DE CLUBES DE HOCKEY SOBRE PATINES

FECHA 3 - viernes:

14:00; BARCELOS (POR) vs MELBOURNE (AUS)

16:30; OLIMPIA vs ANDES TALLERES (MZA)

19:00; SPORTING (POR) vs BARCELONA (ESP)

21:30; VALENCIANO vs SAN JORGE (CHI)

POSICIONES:

Posiciones F2 - Mundial de Clubes

