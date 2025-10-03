Valenciano se juega la clasificación en el cierre de grupos

El partido que se robará todas las miradas será el del cierre de la jornada. Valenciano enfrentará a San Jorge con la gran posibilidad de meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

El equipo sanjuanino tiene los mismos puntos que Melbourne de Australia. La diferencia es que los oceánicos se medirán ante Barcelos de Portugal y sus chances de sumar algún punto parecen pocas.