Valenciano se juega la clasificación en el cierre de grupos

El Mundial de Clubes de hockey sobre patines masculino completará este viernes la fase de grupos. La fecha 3 se jugará desde las 14 en el estadio Aldo Cantoni. Barcelos, Barcelona y Sporting tienen su lugar asegurado para las semifinales. Valenciano, el único sanjuanino que tiene chances, intentará conseguir la clasificación.
