UPCN perdió y el lunes tendrá otra chance de ser campeón

El encuentro, disputado ante casi 4.000 personas en el complejo de UPCN Vóley, fue parejo en su desarrollo, fundamentalmente en los primeros dos sets. Sin embargo, Ciudad se mostró más efectivo en los momentos clave, especialmente en ataque y bloqueo, lo que le permitió inclinar cada parcial a su favor y estirar la definición.

upcn ciudad 11-4-26 (8) Fotos: Adrián Carrizo para sanjuan8.com.

El máximo anotador de UPCN fue Alejandro Toro, con 14 puntos; mientras que del partido fue Mauro Zelayeta (Ciudad), con 16.