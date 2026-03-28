Sobre las 10:30 de este sábado 28 de marzo se empezaron a concentrar todos los chicos de entre 4 y 14 años de edad, con sus familiares, en la Plaza Seca del Centro Cívico, para esperar el inicio del Ironman Kids pactado para las 11:00. A partir de esa hora los niños de 4 a 6 años fueron los primeros en dar rienda suelta a la largada de cada una de las categorías, hasta jóvenes de 14 años, que fueron los últimos en culminar el evento.
Unos 400 chicos participaron del Ironman Kids
Fue en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y Avenida España, como antesala a la competencia Ironman 70.3, que se realizará este domingo 29.