Unos 400 chicos participaron del Ironman Kids

Fue una propuesta pensada para que niños y niñas vivan una experiencia deportiva única, combinando actividad física, diversión y valores saludables.

El staff de Ironman, en conjunto con la organización del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte y Agencia Deporte San Juan, seguían las alternativas de la prueba, miraban atentamente a los chicos y agitaban la bandera, para dar inicio y finalización a las distintas categorías. Además entregaban la medalla correspondiente a cada uno de los 400 participantes que tuvo esta aventura.