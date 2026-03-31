Universitario logró una victoria de alto impacto deportivo e institucional al imponerse por 27-22 frente a Jockey Club en Tucumán y sellar su clasificación al Torneo del Interior B. El resultado no solo le dio el pase a la Zona 6, sino que además marcó su regreso a una competencia nacional después de 22 años.
Universitario Rugby Club volvió al plano nacional tras 22 años
Le ganó 27-22 a Jockey Club en Tucumán y se metió en el Torneo del Interior B. Un triunfo clave que marca el regreso del rugby sanjuanino a la escena nacional.