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Universitario Rugby Club volvió al plano nacional tras 22 años

Le ganó 27-22 a Jockey Club en Tucumán y se metió en el Torneo del Interior B. Un triunfo clave que marca el regreso del rugby sanjuanino a la escena nacional.

Universitario logró una victoria de alto impacto deportivo e institucional al imponerse por 27-22 frente a Jockey Club en Tucumán y sellar su clasificación al Torneo del Interior B. El resultado no solo le dio el pase a la Zona 6, sino que además marcó su regreso a una competencia nacional después de 22 años.

El equipo dirigido por Fernando Torcivia construyó el triunfo a partir de una estructura sólida, con firmeza defensiva, presión sostenida y un juego dinámico en la línea de backs que le permitió dominar varios tramos del partido.

Sin embargo, el cierre no fue sencillo. En el tramo final, el conjunto sanjuanino quedó en inferioridad numérica y debió sostener la ventaja en un contexto adverso. Allí apareció la respuesta del pack de forwards, que asumió el protagonismo, sostuvo la intensidad y defendió el resultado hasta el pitazo final.

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El triunfo en Tucumán no solo representa una clasificación, sino también un punto de inflexión para el club, que vuelve a posicionarse en el mapa nacional del rugby tras más de dos décadas.

Síntesis

Jockey Club 22

Tries: Juan Ignacio Manson, José Luis Casagrande, Luciano Salazar, try penal (scrum)

Conversiones: -

Penales: -

Universitario 27

Tries: Francisco Marcucci, Vito Sambrizzi (2)

Conversiones: Gerónimo Arabel (4)

Penales: Gerónimo Arabel (2)

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