Universitario Rugby Club volvió al plano nacional tras 22 años

El equipo dirigido por Fernando Torcivia construyó el triunfo a partir de una estructura sólida, con firmeza defensiva, presión sostenida y un juego dinámico en la línea de backs que le permitió dominar varios tramos del partido.

Sin embargo, el cierre no fue sencillo. En el tramo final, el conjunto sanjuanino quedó en inferioridad numérica y debió sostener la ventaja en un contexto adverso. Allí apareció la respuesta del pack de forwards, que asumió el protagonismo, sostuvo la intensidad y defendió el resultado hasta el pitazo final.