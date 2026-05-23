Universitario estuvo cerca ante el tricampeón del Regional

El quince sanjuanino enfrentó al actual tricampeón regional en un partido intenso y muy parejo, que se definió recién en la última acción de la tarde. La visita aprovechó mejor el inicio del encuentro y logró sacar diferencias a través de su pack de forwards y el juego corto, una de las principales fortalezas del elenco mendocino.

Con el correr de los minutos, Universitario logró asentarse en el partido y comenzó a crecer desde la obtención y el juego colectivo. Esa reacción le permitió descontar diferencias antes del descanso y mantenerse en partido pese al 22-10 parcial con el que se cerró la primera mitad.