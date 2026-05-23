Universitario estuvo cerca ante el tricampeón del Regional

En el complemento se vio la mejor versión de La Uni. El equipo mostró carácter, intensidad y un rugby dinámico que le permitió igualar las acciones en 22 puntos. A falta de diez minutos, Azar acertó a los palos para dar vuelta el marcador y poner arriba a Universitario por 25-23.
Sin embargo, Marista fue en busca del resultado hasta el final y en la última jugada encontró el try que le permitió quedarse con el triunfo por 27-25 en el arranque del Regional Cuyano.
Más allá del resultado, Universitario dejó una imagen positiva frente a uno de los grandes candidatos del certamen y mostró herramientas para ilusionarse de cara a lo que viene en el Top 8 Oro.
Tantos
Universitario 25
Try: Nicolás Martínez (x2), Vito Sambrizzi.
Conversión: Teo Azar (x2)
Penal: Teo Azar (x2).
Marista 27
Try: Gabriel Pronce, Rafael Cardozo, Octavio Soria y Juan Pablo Soria.
Conversión: Bautista Filizzola (x2).
Penal: Bautista Filizzola.
Resultado parcial: Universitario 10-22 Marista
Amonestaciones
Amarilla: Bautista Filizzola (MAR) y Francisco Marcucci (UNI).
Roja: -.
Cancha: Anexo SC Alfiles
Intermedia: Universitario 43-42 Marista
Pre Intermedia: Universitario 38-10 Marista