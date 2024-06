Un campeón del mundo reveló que Riquelme lo llamó para sumarse a Boca

“Siempre hablo con Román, me pregunta cómo estoy y cómo está mi familia. Tenemos una linda relación. Justo ayer hablamos, hablamos de todo, fue una linda conversación”, reveló el actual futbolista del Atlanta United en una entrevista con TyC Sports.

Y agregó: “Él me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca. Ayer también me lo dijo, siempre me lo dijo como deseo”.