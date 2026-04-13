Triunfos de Cerúndolo y Etcheverry en los ATP 500 de Múnich y Barcelona

Cerúndolo, que es el quinto preclasificado, está obligado a tener una buena actuación en esta edición del ATP de Múnich, ya que en caso de no defender al menos las semifinales alcanzadas el año pasado podría salir del top 20 del ranking.

El principal candidato al título en este torneo es el alemán y campeón defensor, Alexander Zverev, quien debutará este martes cuando se enfrente con el serbio Miomir Kecmanovic. Por otra parte, en el ATP 500 de Barcelona, el también argentino Etcheverry pudo sacarse un duro escollo de encima al eliminar al británico Jack Draper.

Etcheverry ganaba 3-6, 6-3 y 4-1 luego de una hora y 45 minutos de partido, cuando se vio beneficiado por el abandono de su rival.

Esta victoria le permitió al oriundo de La Plata meterse en los octavos de final, donde se medirá con el ganador del partido entre el portugués Nuno Borges y el francés Adrian Mannarino.

Etcheverry, que este año ganó su primer título al conquistar el ATP 500 de Río, atraviesa el mejor momento de su carrera y viene de alcanzar los octavos de final en Montecarlo, donde cayó frente al español y entonces número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

El otro argentino que jugó este lunes fue Marco Trungelliti, que cayó en dos sets con el serbio Hamad Medjedovic, con un resultado de 5-7 y 4-6.

Los otros jugadores albicelestes que están anotados en el ATP 500 de Barcelona son Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, quienes debutarán el martes.