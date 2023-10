Trinidad venció a San Martín y así quedaron las posiciones

Trinidad ganó 2 a 0 en la noche del miércoles con los goles de Blas Magallanes y Agustín Ferreyra. La victoria dejó a los del barrio Atlético en el segundo lugar de la tabla de posiciones por detrás de San Lorenzo de Ullum.

La 18ª y penúltima fecha se jugará entre el martes 24 y el miércoles 25 de octubre. El martes se medirán Colón vs. Trinidad. El miércoles será el turno para Juv. Unida vs. 9 de Julio, Recabarren vs. Marquesado, Desamparados vs. Aberastain, Unión vs. Alianza, Villa Obrera vs. Peñarol, San Martín vs. San Lorenzo (Predio Emmanuel Mas), Atenas vs. Del Bono, Rivadavia vs. Juv. Zondina y López Peláez vs. Carpintería.