Tras no renovar con Boca, un club de Europa sigue los pasos de Valentini

Si bien el Xeneize aceptó las condiciones que pidió Valentini, entre ellas un contrato igual en los números al de Cristian Medina y la certeza de que será protagonista en el primer equipo, su representante avisó que no firmará en esos términos, ya que aún hay diferencias en el retroactivo y en el valor de la cláusula de rescisión (su entorno quiere fijarlo en diez millones y Boca pide que sea más alto).

En medio de este conflicto, el Consejo de Fútbol tomó una drástica postura: le comunicó a Diego Martínez que no lo convoque más hasta que se resuelva su situación, algo que buscarán en el próximo cónclave.

Desde el lado del juninense, a su vez, indican que sigue con el sueldo que se estableció en su primer contrato. El mismo se interrumpió cuando fue cedido a Aldosivi y, como suele suceder en estos casos, al retornar siguió cobrando lo que tenía vigente. “Definitivamente poco, sobre todo para aquellos que ya tienen una multitud de pretendientes en el exterior dispuestos a multiplicar al menos por diez la propuesta de renovación de Boca”, agregó el medio italiano.

Los otros clubes que siguen a Valentini

Está claro que el aspecto económico no es un problema para Inter, aunque no es el único equipo del país que piensa avanzar por el caudillo de la Sub 23. Desde hace ya varios meses que también está en la órbita de Lazio y Fiorentina, donde se desempeña como director deportivo Nicolás Burdisso, ex Boca. De todos modos, la institución que tiene como vicepresidente a Javier Zanetti parece estar unos pasos por delante.