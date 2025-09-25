"
Torneo Clausura

Torneo Clausura: así se jugará la fecha 10 del calendario

La fecha 10 del Torneo Clausura comenzará el viernes con tres partidos. San Martín visitará a Platense en uno de los primeros juegos del día.

La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes, en la que será una jornada que contará con tres partidos.

El primer encuentro de la fecha será entre el último y sorprendente campeón del fútbol argentino, Platense, que recibirá a San Martín de San Juan a las 19.

San Martín tiene la misma cantidad de puntos que el equipo de Vicente López en el Torneo Clausura y necesita sumar con urgencia, ya que estaría perdiendo la categoría junto con Aldosivi de Mar del Plata. El “Calamar” tuvo un flojo arranque luego de lo que fue su histórica consagración en el Torneo Apertura 2025 y en este Clausura solo sumó nueve puntos en igual ocho partidos, por lo que se ubica 11° en la Zona B.

A las 19 también se llevará a cabo otro encuentro, en el que Banfield hará de local frente a Unión, que con 16 puntos es una de las grandes sorpresas y lidera en la Zona A. Sin embargo, el “Taladro” también tuvo un buen comienzo y en caso de conseguir la victoria lo alcanzará en la tabla de posiciones.

El último partido del día será a las 21:15, cuando Central Córdoba y Tigre se enfrenten en Santiago del Estero.

Central Córdoba, que viene de conseguir un empate histórico ante Boca en un partido donde comenzó con una desventaja de 2-0, está quinto en la Zona A con 14 unidades. Tigre, por su parte, viene de conseguir un sólido triunfo por 2-0 frente a Aldosivi, aunque tiene solo 12 puntos y no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs.

La fecha 10 del Torneo Clausura tendrá como principal atractivo al clásico de Avellaneda, en el que Racing, que viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, recibirá el domingo a las 15:15 a Independiente, en el partido que marcará el debut de Gustavo Quinteros como su nuevo director técnico.

Torneo Clausura – Fecha 10:

Viernes 26/9:

19:00; Platense – San Martín de San Juan

19:00; Banfield – Unión de Santa Fe

21:15; Central Córdoba (SdE) – Tigre

Sábado 27/9:

14:30; Gimnasia y Esgrima La Plata – Rosario Central

14:30; Aldosivi – Argentinos Juniors

16:45; San Lorenzo – Godoy Cruz

19:00; Defensa y Justicia – Boca

21:15; Talleres de Córdoba – Sarmiento

Domingo 28/9:

15:15; Racing – Independiente

18:00; River – Deportivo Riestra

19:30; Independiente Rivadavia – Huracán

20:15; Instituto de Córdoba – Lanús

Lunes 29/9:

15:30; Barracas Central – Belgrano de Córdoba

20:00; Vélez – Atlético Tucumán

Martes 30/9:

19:00; Newell´s – Estudiantes de La Plata

