Torneo Clausura: así se jugará la fecha 10 del calendario

A las 19 también se llevará a cabo otro encuentro, en el que Banfield hará de local frente a Unión, que con 16 puntos es una de las grandes sorpresas y lidera en la Zona A. Sin embargo, el “Taladro” también tuvo un buen comienzo y en caso de conseguir la victoria lo alcanzará en la tabla de posiciones.
El último partido del día será a las 21:15, cuando Central Córdoba y Tigre se enfrenten en Santiago del Estero.
Central Córdoba, que viene de conseguir un empate histórico ante Boca en un partido donde comenzó con una desventaja de 2-0, está quinto en la Zona A con 14 unidades. Tigre, por su parte, viene de conseguir un sólido triunfo por 2-0 frente a Aldosivi, aunque tiene solo 12 puntos y no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs.
La fecha 10 del Torneo Clausura tendrá como principal atractivo al clásico de Avellaneda, en el que Racing, que viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, recibirá el domingo a las 15:15 a Independiente, en el partido que marcará el debut de Gustavo Quinteros como su nuevo director técnico.
Torneo Clausura – Fecha 10:
Viernes 26/9:
19:00; Platense – San Martín de San Juan
19:00; Banfield – Unión de Santa Fe
21:15; Central Córdoba (SdE) – Tigre
Sábado 27/9:
14:30; Gimnasia y Esgrima La Plata – Rosario Central
14:30; Aldosivi – Argentinos Juniors
16:45; San Lorenzo – Godoy Cruz
19:00; Defensa y Justicia – Boca
21:15; Talleres de Córdoba – Sarmiento
Domingo 28/9:
15:15; Racing – Independiente
18:00; River – Deportivo Riestra
19:30; Independiente Rivadavia – Huracán
20:15; Instituto de Córdoba – Lanús
Lunes 29/9:
15:30; Barracas Central – Belgrano de Córdoba
20:00; Vélez – Atlético Tucumán
Martes 30/9:
19:00; Newell´s – Estudiantes de La Plata