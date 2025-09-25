Torneo Clausura: así se jugará la fecha 10 del calendario

san martin 2

A las 19 también se llevará a cabo otro encuentro, en el que Banfield hará de local frente a Unión, que con 16 puntos es una de las grandes sorpresas y lidera en la Zona A. Sin embargo, el “Taladro” también tuvo un buen comienzo y en caso de conseguir la victoria lo alcanzará en la tabla de posiciones.

El último partido del día será a las 21:15, cuando Central Córdoba y Tigre se enfrenten en Santiago del Estero.

Central Córdoba, que viene de conseguir un empate histórico ante Boca en un partido donde comenzó con una desventaja de 2-0, está quinto en la Zona A con 14 unidades. Tigre, por su parte, viene de conseguir un sólido triunfo por 2-0 frente a Aldosivi, aunque tiene solo 12 puntos y no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs.

La fecha 10 del Torneo Clausura tendrá como principal atractivo al clásico de Avellaneda, en el que Racing, que viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, recibirá el domingo a las 15:15 a Independiente, en el partido que marcará el debut de Gustavo Quinteros como su nuevo director técnico.

Torneo Clausura – Fecha 10:

Viernes 26/9:

19:00; Platense – San Martín de San Juan

19:00; Banfield – Unión de Santa Fe

21:15; Central Córdoba (SdE) – Tigre

Sábado 27/9:

14:30; Gimnasia y Esgrima La Plata – Rosario Central

14:30; Aldosivi – Argentinos Juniors

16:45; San Lorenzo – Godoy Cruz

19:00; Defensa y Justicia – Boca

21:15; Talleres de Córdoba – Sarmiento

Domingo 28/9:

15:15; Racing – Independiente

18:00; River – Deportivo Riestra

19:30; Independiente Rivadavia – Huracán

20:15; Instituto de Córdoba – Lanús

Lunes 29/9:

15:30; Barracas Central – Belgrano de Córdoba

20:00; Vélez – Atlético Tucumán

Martes 30/9:

19:00; Newell´s – Estudiantes de La Plata